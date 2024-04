Externí autor 15. 4. 2024 clock 3 minuty

Drsňák, nebo citlivka? Toť pro ženu věčná otázka. Jako ideál se jeví kombinace obojího. Jenže, co když v něm převažuje spíš citlivá stránka věci? Podívejte se, která ze znamení zvěrokruhu jsou náchylnější nejenom k pláči nad smutným filmem, ale berou si až moc k srdci i všechno ostatní.

Je nesporně fajn, když váš partner dokáže projevit empatii, anebo dá při vypjatých situacích najevo své emoce. Vlastně tím říká, že mu není úplně jedno, co se kolem něj děje. A to u chlapa s tváří drsňáka, u kterého by takový projev citů nikdo nečekal, může být docela sexy.

Jenže co když vyjadřuje své pocity až příliš? Zdá se, jako by své emoce neměl zcela pod kontrolou. A tenhle fakt přináší do jeho života negativní stránku, která ničí nejenom jeho samotného, ale i vztahy s nejbližšími. Je totiž velmi únavné žít s někým, kolem koho musíte denně našlapovat po špičkách...

Ryby

21. 2 – 20. 3.

Vodní znamení jsou obecně citlivá. A právě Ryby, jako jeden z jejich zástupců, patří k těm nejcitlivějším. I když je emotivnost dána do vínku zejména ženám, muž Ryba leckdy vykazuje daleko větší citlivost.

Jeho vnitřní pocity jsou velmi silné a často ho vedou až k intuitivnímu jednání. Už jsme zmínili, že empatický muž není k zahození. Muž narozený ve znamení Ryby bývá až extrémně empatický. Dokáže se velmi dobře vžít do situace jiných lidí, vždy se také snaží udržovat přátelskou atmosféru.

Spousta citů a emocí, ve kterých se muž Ryba tak rád babrá, se pochopitelně musí projevit. V takových chvílích si tenhle citlivka bere něco jako dovolenou, během níž se pokouší v sobě vyznat. Nesnažte se mu radit nebo kritizovat jeho chování, často si je totiž vykládá nesprávně. Proto volte opatrně slova, abyste mu nezpůsobili ještě větší stres.

Rak

22. 6. – 22. 7.

K dalším zástupcům vodního znamení, které překypuje až přehnanou citlivostí, patří Rak. Takový muž působí navenek jako tvrďák, ale uvnitř až extrémně emočně reaguje na jakoukoli citlivou situaci. Bohužel tak trochu připomíná papiňák a v určité chvíli, zejména, když to nejméně čekáte, vybuchne.

Jestliže se muž Rak cítí nepochopen, rychle se stáhne do své ulity. Laicky řečeno se urazí. Kritizujete ho? Pozor na to, jakým způsobem mu promlouváte do duše. Stačí pár špatně volených slov a z běžné poznámky se v jeho přecitlivělém chápání stane neoprávněná kritika.

Pro Raka jsou takové reakce, zejména od blízkých členů rodiny nebo přátel, velmi stresující. Vyrovnává se s nimi docela dlouho, a ne vždy ku prospěchu věci. Je otázkou, jak dlouho jeho nejbližší vydrží ono opatrné našlapování kolem něj.

Beran

21. 3. – 20. 4.

I v ohnivých znameních se najdou muži, kteří se v určitých situacích projevují nadmíru emotivně. Třeba takový Beran, do kterého byste to na první pohled nejspíš vůbec neřekli. Muži narození v tomto znamení jsou značně temperamentní. Vlastně bychom mohli říci, že někdy až moc.

S Beranem cloumají nejenom pozitivní emoce, budiž mu k dobru, ale také ty negativní, se kterými si nejenom on, ale i jeho okolí často neví rady. Takové citové výbuchy z něj navíc dělají poměrně zranitelnou osobu.

Vždy musí být po jeho, takže ho rozčiluje, když tomu tak není. Jak se tedy vypořádat s citlivým Beranem? Nijak, protože byste jenom přilévali olej do ohně. Určitou výhodou Berana je, že jak rychle vzplane, tak i velmi rychle pohasne. Uklidňuje se nejraději sám, ať už při nějaké sportovní aktivitě nebo na procházce.

