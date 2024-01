Zpěvák, textař a skladatel, držitel celé řady ocenění a hudebních rekordů v únoru 2024 oslaví padesátiny. Vstupenka do Britské síně hudební slávy nebyla zadarmo a stále za ni platí. Navzdory celosvětové popularitě, tučnému kontu a šťastné rodině ho pronásledují démoni a stárnutí lehce nenese.

Tu pomyslnou vstupenku do světa hudebních celebrit mu koupila maminka Janet. „Myslel jsem si, že budu hercem, hercem ve smyslu showmana, který umí dělat komedie…,“ zavzpomínal nedávno zpěvák Robbie Williams, který se díky milionům prodaných alb a singlů stal jedním z nejprodávanějších hudebních umělců všech dob. Drží také rekord zapsaný v Guinnessově knize rekordů za přes a půl milionů vstupenek prodaných na jeho turné za jediný den. Jeho singly se léta držely týdny na špičce světových hitparád, a jako sólista začal trhat rekordy hlavně tím čtvrtým, nezapomenutelným s názvem Angels, k němuž si složil hudbu sám.

Ale vraťme se o pár let zpět. Robbie se jako Robert Peter Williams narodil v anglickém hrabství Staffordshire ve městě Stoke-On-Trend dne 13. února 1974. Od malička byl jeho herecký talent stejně nepřehlédnutelný jako jeho hudební nadání. Když mu bylo šestnáct, dostaly se mamince do rukou noviny, ve kterých si přečetla inzerát, že se hledají mladí muzikanti do chlapecké kapely…

„… zpěv mi připadal příliš obyčejný,“ dodal k výše zmíněné vzpomínce, proč se chtěl stát hercem. Na přání své maminky však na ten konkurz šel a uspěl. Stal se tak nejmladším členem kapely Take That, v níž poprvé poznal, jak chutná sláva i její stinnou stránku.

close info Profimedia zoom_in Chlapecká skupina Take That v době, kdy s ní Robbie vystupoval (1990-1995)

… démoni aneb jak ho nejspíš neznáte

Ačkoli byl předním zpěvákem skupiny především Gary Barlow, který i skládal, byl to Robbie, který nazpíval první hity. I on chtěl skládat, prosadit se, nezůstávat ve stínu. Jeho „hudební nápady“ však byly smeteny ze stolu, což vedlo k neshodám a sporům nejen s Barlowem, ale i manažerem, které se ještě prohloubily, když mladý Robbie začal hledat únik ze zklamání v alkoholu a kokainu, což vyústilo v závislost a deprese. Jen pro připomenutí, po pěti letech v kapele skončil a dal se na dráhu sólisty.

close info Anton_Ivanov zoom_in Vosková figura Robbieho v amsterdamském Muzeu Madame Tussaud

Idol tisíců fanynek se o svém pití, závislostech a problémech před rokem upřímně vyznal ve čtyřdílném dokumentu pro Netflix. Přiznává, že denně vypil lahev vodky, bral všechny drogy, které se mu dostaly do ruky, spal se svými fanynkami. V dokumentu jsou i záběry záchvatů paniky, kterými trpí, než vstoupí na podium, kvůli fobii z otevřeného prostoru a davu, kterou překonával injekcemi steroidů. Postihly ho i další duševní poruchy, například chorobné přejídáním (přibral i 40 kilo), odmítání potravy, či dysmorfofobie, což je onemocnění, kdy se dotyčný domnívá, že má nějakou vadu na těle. „Mohl bych napsat knihu o sebenenávisti, pokud jde o mé tělo. Ošklivosti z toho, že se cítím ošklivý…“, říká. A ač je velkou hvězdou, trápí ho i neuvěřitelně nízké sebevědomí a nejistota.

close info Mr Pics zoom_in Tak si dokáže Robbie nabrat kila, když ho přepadne neodolatelná touha jíst (2012)

Daň a stáří (?)

Na prahu svých padesátin zpěvák říká, že ho roky „večírků“ vyčerpaly, a že je dnes naprosto vyřízený. Chybí mu prý i důležité hormony, jež mu ubývají v souvislosti s mužským přechodem, který se mu nevyhnul. Má sníženou chuť na sex a bojuje s nespavostí. Říká, že jde spát v jedenáct, ale „… magneticky mě přitahuje čtvrtá hodina ráno, usínám v šest a nemůžu s tím nic dělat.“ Prášky na spaní nechce brát, protože na nich byl kdysi závislý. Trápí ho také stavy naprosté letargie.

Před několika lety mu začaly řídnou a vypadávat vlasy. „Nikdo mi je nechce transplantovat, protože je mám moc slabé…“ Za nějaké vodičky na růst utratil prý „majlant“, ale nepomohlo to. „Nemůžu brát žádné prášky, protože mě deprimují. Musím se smířit s tím, že jednou budu plešatý.“ Loni před natáčením dokumentu zhubnul dvanáct kilo, což považuje za katastrofu. „… teď jsem hubený. Ale protože jsem to já, má mysl mi říká: ,sakra, skvělý Robe, podařilo se ti zhubnout a teď jsi starý‘…“ Měl pocit, že se mu propadly oči a chtěl si nechat udělat nějakou výplň. Před natáčením dokumentu mu to však producenti nedovolili.

close info Profimedia zoom_in Robbie během natáčení dokumentární serie o jeho životě

Přiznává, že někdy před pěti lety si už nechal udělat nějaké výplně a botox v obličeji, od té doby nic a pleť si prý udržuje vazelínou. Padesátiny chce oslavit jako mladík. Své vysněné výplně a botox už má. V tuto chvíli možná i lifting brady, který měl v plánu, a „nové“ zuby, které si chce dát jako dárek k narozeninám.

Štěstí a boj

Robbie Williams je ženatý a má čtyři děti. S manželkou, americkou herečkou Aydou Field (*17. května 1979), se seznámil v roce 2006 při natáčení dokumentu o UFO, o které se spolu s paranormálními jevy zpěvák zajímá. Zajiskřilo to mezi nimi až později. V té době byl ještě „drogový závislák“, ale podstoupil léčbu a pak se zasnoubili. Vzali o čtyři roky později v naprostém utajení, kdy ani hosté na jakési „tematické party“ netušili, že jde o skutečnou svatbu už jen proto, že jim za družičky šlo osm psů.

close info Profimedia zoom_in Robbie a jeho žena Ayda v květnu 2023

V roce 2012 se jim narodila dcera Teddy (Theodora Rose), za dva roky přivítali na svět Charlieho (Charlton Valentine). Jejich biologickou dceru Coco (Colette Josephine) odnosila a porodila v roce 2018 náhradní matka, stejně jako jejich tříletého syna Beau (Benedict Enthoven). Robbie a Ayda si své soukromí střeží, své děti drží mimo pozornost medií a sociálních sítí. Něco z jejich rodinného života však prozradili pro výše zmíněný dokument. Přestože má Robbie naprosto šťastné manželství a rodinu, boj s démony stále prohrává. Co mu tedy popřát k narozeninám? Ať je porazí.

close info Profimedia zoom_in Robbie na koncertě v prosinci 2023

