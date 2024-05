Robert Kodym byl v dobách kapely Lucie idolem dívek a žen, které z jeho vzhledu a dlouhých vlasů šílely snad ještě více než z Davida Kollera. Byl to skutečný frajer, a to mu vydrželo i za éry kapely Wanastowi Vjecy. Jak vypadá idol dnes? Hodně přibral, dokonce tak, že na ulici byste ho nepoznali.

Robert Kodym patří k významným tvářím českého rocku. Stál u vzniku legendárních kapel Lucie a Wanastowi Vjecy. A za svou kariéru, která byla hojně dlážděná všemi vymoženostmi života hvězdy, se velmi proměnil i navenek.

Na ulici byste ho dnes asi nepoznali, anebo by se to povedlo jen těm nejvěrnějším fanouškům. Jak dnes vypadá muž, jehož hity jako Tak mi to teda nandey nebo Dotknu se ohně roztančily srdce posluchačů, zejména ženských, tedy posluchaček?

Hudební počátky a okamžitá sláva

Rockový zpěvák, skladatel, textař a kytarista Robert Kodym se narodil 20. února 1967 v Praze. V dobách své největší slávy byl idolem mnohých žen.

Jeho charisma a talent jej posadily prakticky hned na vrchol české hudební scény, odkud ovlivňoval trendy a hudební, a vlastně i módní vkus celé generace.

Jaký byl ale jeho životní a hudební příběh, a kam se poděl dlouhovlasý a vymakaný idol z plakátů?

Robert Kodym oslavil nedávno své 57. narozeniny. Hlas hitů Sbírka zvadlejch růží či Andělé zněl a stále zní v uších fanoušků několik desetiletí, zato vzhled tohoto charismatického fešáka se dost změnil.

Na vině byly jistě i „sex, drogy a rock’n’roll“, v Kodymově případě ještě tedy především alkohol, kterému opakovaně propadl.

Mnohé ženy jeho života

Osobní život Roberta Kodyma byl stejně pestrý jako jeho hudební kariéra, a to i co se žen týče. U muže jeho vzhledu a slávy to ale ani jinak být zřejmě nemohlo.

Podívejte se, co o zlatých časech říká dnes. Video hovoří za vše:

Jeho partnerkami byly známé osobnosti českého showbyznysu, jako modelka Jaroslava Rytychová, herečka Linda Rybová a později Zuzana Tokárová, s níž vstoupil do manželství a s níž má dceru Amélii Annu.

Robert je známý i pro svou lásku k historii a tradicím. Tu dokazuje i to, že je vlastníkem zámku Bečváry u Kolína, který s nadšením rekonstruuje. A s tím se váží i jeho monarchistické názory.

Robert Kodym neskrývá své přání, aby byla obnovena česká monarchie, což zpíval i v některých písních, například Kde je český král? Kodym proto vnímá prezidentskou funkci jako nedostatečnou pro státotvorný charakter, na rozdíl od symboliky monarchie, kterou vidí na příkladech Velké Británie či Španělska.

Jedinečný kytarista a muzikant

V hudebním světě si Robert Kodym udržuje reputaci skvělého kytaristy. Navíc kytary i sbírá. Ve své sbírce má hned několik cenných kousků od různých výrobců, jako jsou značky Gibson, Fender, Gretsch anebo česká značka Vivian.

Proměna fyzického vzhledu

V současné době se Kodym věnuje nejen hudbě, ale i svému zdraví, zdravému životnímu stylu, sportu a pohodě. A to je rozhodně naprostý extrém k tomu, jak žil dříve.

Právě jeho láska a vášeň k alkoholu ho naposledy v roce 2022 přivedla opakovaně na léčení. A tam se konečně probral.

Léčba ze závislosti na alkoholu, kterou naposledy absolvoval, konečně ukazuje jeho snahu o změnu životního stylu a nový směr v jeho osobním vývoji. Jeho vzhled je ale jiný. Přibral a vypadá úplně jinak. Ale i to hodlá změnit. Jak se nechal slyšet před několika měsíci:

„Že budeme hrát na Strahově, jsme se dozvěděli dva týdny před koncertem. Řekl jsem si, sakra, já jsem nějak přibral pár kilo. Tak jsem zavolal P. B. Ch. a ten mi poradil, kde si koupil fantastický rotoped. Okamžitě jsem tam vyrazil, narval jsem ho do taxíku, koupil jsem si ampulky s karnitinem na spalování tuku a řekl jsem si, že budou všichni koukat, v jaké budu kondici. Podařilo se a běhal jsem po té obří stagi jako fretka. Ano, je to dobré být připraven,“ dodal Kodym. „Mám dnes doma běžecký pás, věnuju se aerobní chůzi. Doporučuju všem, 6 km v hodině každý den co nejdéle,“ svěřil Kodym svůj recept na to, jak být fit.

Už to není ten drsňák s jemnou tváří, která dívky tak brala. Ale brzy se zřejmě do formy zase dostane…

Přestože se jeho vizuální image dnes poněkud vzdálila od rockového idola z 90. let, Kodymův vliv na českou hudební scénu zůstává neotřesitelný. Podívejte se, jak šel čas, do naší galerie.

