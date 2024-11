Externí autor 19. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Robert Papoušek, kdysi roztomilý chlapec z kapely Šlapeto, dnes žije jako zralý třicátník. Přestože už neplní titulky novin, jeho vášeň pro hudbu neuhasla. Zatímco se stará o rodinu, občas pracuje jako taxikář či barman. Jak se proměnil život této někdejší dětské hvězdy?

Robert Papoušek byl před kamerou jako doma už jako malý chlapec. Jistě si všichni pamatujete roztomilého klučíka v kostkované čepici, doplněnou červeným šátečkem a nezapomenutelnou vestičkou. Právě tak byl oblečený, když vystupoval s kapelou Šlapeto. Dneska je to už zralý třicátník a hudbě zůstává věrný i nadále.

Tato dnes již legendární kapela vznikla v roce 1989 a hrála až do roku 2005, kdy ukončila své vystupování. Do jejich repertoáru spadaly především klasické staropražské písně, které si interpretovali členové Šlapeta po svém.

Na hudbu nezanevřel, hraje dodnes

Po zániku kapely v její původní sestavě pokračuje ovšem uskupení dál, a to pod názvem Patrola/Šlapeto. Ten, kdo se hudbě věnuje pořád, je i Robert Papoušek, který v uskupení působí už přes pětadvacet let!

Malý klouček se ke Šlapetu přidal ale až v roce 1998, tedy když mu bylo pět let. Diváci z něj šíleli, roztomilé dítko navlečené do dobového oblečení je naprosto odzbrojilo a talent chlapec také nepostrádal. Co bylo ale nejdůležitější, nestyděl se, a tak jeho projev byl autentický, upřímný a radostný.

Takové dítě neušlo pozornosti ani televizi, a tak se malý talent objevil i v různých televizních estrádách, které byly v devadesátých a nultých letech tak populární. Vyjmenujme například Rozjezdy pro hvězdy, Dobroty, ale na program se dostal i při silvestrovských oslavách.

Vousatý táta s krásnou manželkou

Když už byl v televizi, „přičichl” si také k filmu. V roce 2002 se objevil v pohádce s názvem Dáda v zimním království. Televize ale nebylo to hlavní, co ho zajímalo, chtěl se věnovat především hudbě, a tak se postupně z obrazovek stáhl.

Ačkoliv dnes neplní přední strany novin a časopisů, hudbě se věnuje stále. Nicméně byste ho jen asi stěží poznali. Robert Papoušek z roztomilého klučíka ve vestičce vyrostl v pořádného muže, nechal si narůst vousy a stihl se také oženit a povít potomky.

Dnes má i svoji vlastní kapelu, která je zaměřena docela jiným směrem než to, na co jsme byli zvyklí slýchat od Šlapeta. Jmenuje se P.U.M. a uskupení existuje od roku 2010, kdy jej „Papouch”, jak mu říkají jeho přátelé, založil. Kapela hraje trash metal, hard rock, ska a rock’n’roll.

Hudba nestačí, přivydělává si za barem i v taxíku

V roce 2016 si také po dvou letech vzal svou přítelkyni Veroniku, se kterou má dnes dva synky. Proto, že musí živit rodinu, vydělává na její chod nejen muzikou, což je krapet těžké, ale také občas sedne za volant coby taxikář a nebo vám namíchá na baru drink.

Na svou manželku nedá mladý rocker dopustit. „V muzice mě podporuje, prodává na koncertech CD a trička, stará se o náš internetový obchod, pomáhá s propagací, dokonce si zahrála v našem klipu Bolest. Je to skvělá ženská i do nepohody,“ vyznal se své milované Veronice v rozhovoru pro Blesk.

Jak vypadá někdejší dětská hvězda Robert Papoušek dnes, se můžete podívat v naší galerii.

