Robert Redford je herec s velkým “H”. Ale ctí mu není jen tato profese, Redford je vskutku renesanční člověk. Maluje, šíří osvětu ohledně životního prostředí, a kromě působení před kamerou si stoupá i za ní jako režisér. A jedna perlička na konec – kdysi si měl zahrát v jednom slavném českém filmu.

Charles Robert Redford Jr. (jak zní jeho celé jméno) se narodil v roce 1936 v Santa Monice. Kromě Roberta měli jeho rodiče Martha a Charles v péči ještě synka z Charlesova předchozího manželství, tudíž Robert měl nevlastního bratříčka Williama. Ačkoliv vyrůstal v Americe, má anglické a skotsko-irské předky.

Už odmalička projevoval nadmíru talentu ve sportu, ale také v umění. Poté, co ho sice jako talentovaného, avšak sportovce nadmíru milujícího alkohol vyhodili ze školy, vydal se na studia malířství na Pratt Institute v Brooklynu a v New Yorku navštěvoval Academy of Dramatic Arts.

Jeho začátky, co se týká vystupování před kamerou, byly v hostujících pořadech v televizi, a to i v populárním seriálu Alfreda Hitchcocka. Kromě televize ale také tančil po divadelních prknech, přesněji na Broadwayi. Jeho prvním filmem pak bylo válečné drama War Hunt z roku 1962.

Butch Cassidy a Sundance Kid

Největší úspěch ale přišel v roce 1969, kdy společně s Paulem Newmanem zazářili ve filmu Butch Cassidy a Sundance Kid. Zlomové to pro něj bylo i v tom ohledu, že se divákům vryl do paměti jako „věčný klaďas“ a nabídky se po tomto kasovním trháku jen hrnuly. Spolu s hereckým parťákem Newmanem v roce 1973 natočili ještě další film Podraz, za který Redford dokonce získal nominaci na Oscara. Filmová sedmdesátá léta tehdy neznala větší celebritu. Redford byl miláčkem všech.

Další zlom pak přišel s filmem Všichni prezidentovi muži v roce 1976, kde se na snímku podílel, kromě hlavního hereckého výkonu, i jako producent. Tématem filmu byla aféra Watergate a toto dokudrama perfektně uchopil jak režisér Alan J. Pakula, tak dva hlavní herci, Robert Redford a Dustin Hoffman, coby dva novináři vyšetřující zdánlivě banální případ vloupání. Snímek po uvedení do kin získal od filmové akademie rovnou čtyři oscarové sošky.

Jak jsme si řekli už na začátku, kromě hraní a režírování (a nespornému malířskému talentu) se Redford zajímal a stále zajímá o ochranu životního prostředí. Na toto konto založil institut s příhodným názvem Sundance, který pořádá právě ten světově proslulý Sundance Film Festival. Ten podporuje tvorbu nezávislého filmu a do toho je i ekologicky zaměřený. Na tomto festivalu tudíž nečekejte žádné červené koberce a soutěž o to, kdo bude mít větší a dražší róbu.

Za svůj přínos pro rozvoj a pomoc kultuře získal tento renesanční člověk řadu ocenění. K tomu na své konto „přihodil“ ještě řadu kasovních trháků jako Neslušný návrh, Žít po svém, Únos, Zaříkávač koní, Spy Game, Poslední pevnost nebo Slídilové.

Česká produkce za Adélu nabídla málo peněz

S Robertem Redfordem se pojí ještě jedna úsměvná historka. Když režisér Oldřich Lipský plánoval přípravu filmu Adéla ještě nevečeřela, do role Nicka Cartera chtěl obsadit právě amerického herce. Ten byl údajně po přečtení scénáře nadšen, ovšem následně vše ztroskotalo. „Bylo nám sděleno, že se mu líbí, ale vše zkrachovalo v okamžiku, když si jeho agent spočítal, kolik by dostal peněz v přepočtu na dolary,“ prozradil důvod odmítnutí režisér Lipský.

Kariéra Roberta Redforda je ale i bez účasti ve slavném českém filmu velmi bohatá. Vždyť je mu už úctyhodných sedmaosmdesát let.

Je zajímavé sledovat, jak se kariéra Roberta Redforda pomalu uzavírá. Ve filmu Bosé nohy v parku se poprvé setkal s Jane Fondovou a ta na jejich spolupráci dodnes vzpomíná s nadšením: „Pořád jsem na něj dorážela a nemohla jsem se od něj odtrhnout.“ Ze svého obdivu k tomuto hereckému partnerovi se vyznala na tiskové konferenci, na níž společně představili jejich další film, romantické drama „Naše duše v noci“. V dojemném příběhu dvou starých, opuštěných lidí, dokázali navzdory svým vráskám a šedinám opět okouzlit publikum, píše web tvguru.cz.

