Robin Williams: Kdyby nebyl tak vynikající herec, mohl ještě žít

Letos to bude pět let, kdy nás opustila jedna z největších hereckých hvězd současnosti – Robin Williams. Svůj život ukončil ve svých 63 letech.

Život ukončil sebevraždou

Pondělí 11. 8. 2014 se zapsalo do hereckých kronik jako velmi smutný den. Ve svém domě byl nalezen mrtvý oscarový herec nazývaný též smutný komik Robin Williams. Následně vyšlo najevo, že ukončil svůj život sám, oběsil se. O herci bylo známo, že trpí silnými depresemi a několikrát se léčil ze závislosti na alkoholu a drogách. Sice i pár týdnů před sebevraždou strávil několik dní v léčebně, ale léčba byla zaměřena na odstranění příznaků přepracovanosti. Lékaři situaci podcenili a propustili ho domů. Lékařům vysvětlil, že je zdráv a hospitalizaci nepotřebuje. Byl tak dobrá herec, že ani manželka netušila, že je stav vážný. O hloubce problémů neměla jeho manželka Susan Schneider ani tušení a osudný den odešla z domu, aniž by si všimla, že není její manžel naživu.

První velká role

Narodil se do bohaté rodiny v roce 1951 a jeho kroky vedly nejdříve ke studiu politologie. Brzy ale přišel na to, že jeho role bude v životě komická. Proto se rozhodl studovat herectví a začal se prosazovat jako stand-up komik. Jeho herecká hvězda stoupala pomalu, natočil hned několik filmů, ale průlom zaznamenal až s rolí v roce 1987 ve filmu Dobré ráno, Vietname, která mu přinesla první nominaci na Oscara.

Oscara domů

V roce 1989 získal za roli ve filmu Společnost mrtvých básníků další nominaci a třetí pak v roce 1991 za roli bezdomovce ve snímku Král rybář. Hrál v mnoha komediích, většina z nás ho zná jako usměvavého Tátu v sukních, Petra pana nebo tátu z Jumanji. Přesto ale prvního a jediného Oscara získal za roli dramatickou, a to za roli psychiatra ve filmu Dobrý Will Hunting. Sošku převzal se slovy díků svému otci a vtipně poznamenal, že když otci sdělil svůj záměr stát se hercem, ten mu oznámil: „Nádhera. Najdi si zaměstnání, kde vyděláš nějaké peníze. Třeba jako svářeč.“

V záři seriálů

Williams nebyl jen úspěšným filmovým hercem. Ocenění si převzal i za seriálové role. Už v roce 1978 si převzal Zlatý Glóbus za seriál Mork a Mindy. Hrál hned v několika dalších oblíbených seriálech, naposledy se pak objevil v seriálu The Crazy Ones. Williams byl znám svou velkou láskou ke své práci. Byl schopen naráz natáčet hned několik filmů a dát do nich úplně vše. V roce 2006 mělo premiéru hned šest snímků, ve kterých měl roli.

Osobní život

Robin Williams je otcem tří dětí. Z prvního manželství, které trvalo 10 let, má syna. Z druhého pak zbylé dvě děti. Pikantností je, že jeho druhá manželka byla původně vychovatelkou jeho prvorozeného syna. Ani tento vztah mu nevydržel, a tak se oženil potřetí. Jeho poslední manželkou byla právě Susan Schneider. Ve svém životě se Williams potýkal s depresemi, které se snažil zahnat kokainem, popřípadě alkoholem. Na konci života měl však tyhle neřesti vyřešené. Jen deprese zůstaly skryté za úsměvem. A možná proto mu celý svět přezdíval – smutný komik.

