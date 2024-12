Touha létat doprovází lidstvo snad od nepaměti. Pohyb ve vzduchu totiž nepředstavuje jen pokrok v technologiích, ale také symbolizuje svobodu a nezávislost. I přestože je dnes létání běžnou záležitostí, výzkum o něm nekončí. Důkazem toho je robotický model holubice PigeonBot II.

Legendy o létání a návrhy létajících strojů těžší než vzduch se objevují napříč celou historií. Už v roce 875 se do nebe vydal arabský učenec Abbaás Íbn Firnás. Desetiminutový let neřiditelného stroje však skončil těžkopádným přistáním a zraněním letce. První úspěšný let je tak připisován benediktinskému mnichu Eilmeru z Malmese, který v 11. století se svým kluzákem urazil 200 metrů.

Jeho nápad se ale neujal. I přestože se řada renesančních učenců v čele s Leonardem da Vinci snažili tuto myšlenku oživit, další letouny se začaly objevovat až v 2. polovině 18. století. Šlo však především o bezmotorová letadla, jež byla pro posádku nebezpečná.

S vynálezem zážehového motoru na konci 19. století se karta najednou obrátila. Rok do roku se začala objevovat nová letadla různých tvarů a velikostí. I přestože byla obecně inspirována tělem ptáků, byla upravena k lepšímu řízení a stabilizaci letu.

Největší rozdíl najdeme v zadní části, kde mají letadla umístěnou svislou ocasní ploutev, jejímž cílem je působit proti nežádoucímu bočnímu pohybu a umožňovat pilotovi řídit směr letu. I přestože by pohyb bez ní bylo energeticky mnohem účinnější, letecký průmysl zatím nevymyslel, jak ji nahradit.

Záhadou totiž je, že ptáci tuto část nemají a očividně jim vůbec nechybí. Jak je to možné? Na tuto otázku se rozhodl odpovědět profesor biomimetiky na Univerzitě v Groningenu David Lentink.

Robotická holubice

Sestrojit tak robotickou holubici, již pojmenovat PigeonBot II., a vybavil ji skutečným holubím peřím. Už dříve ve svém výzkumu zjistil, že ptáci během letu průběžně upravují tvar svých křídel a ocasu podle situace, v níž se nacházejí. Nyní chtěl v praxi vyzkoušet, jak to asi dělají.

Celý stroj řídí devět servomotorů, které samostatně pohybují peřím tak, aby se udržel ve vzduchu. Nahrazují tedy kosti, klouby a svaly. Jsou řízené algoritmy, jež reagují na aktuální polohu robota ve vzduchu.

Zdroj: Youtube

Mezi ně patří například akcelerometry a gyroskopy, měřící zrychlení a úhlovou rychlost robota, což umožňuje sledovat jeho orientaci a pohyb v prostoru, barometrické senzory, odhadující jeho výšku nad zemí a optické senzory, detekující okolní prostředí, aby se vyhnulo srážkám.

Výhodou je, že tyto přístroje pracují v reálném čase a stejně jako jejich živý ptačí kolega vyhodnocují data ze senzorů a provádějí okamžité úpravy v ovládání motorů.

Úsporný let

Odborníci tak na základě získaných dat dokázali vypočítat, jak práce s tvarem křídel a ocasu ovlivňují energetickou náročnost letu. Například rozšíření křídel poskytlo větší vztlak při pomalejších rychlostech a úprava úhlu ocasu let stabilizovala.

Výzkum Davida Lentinka a jeho PigeonBot II otevřel podle odborníků cestu k navrhování letadel s nižší spotřebou paliva. „Zároveň víme, jak ovlivnit konstrukci letadel, aby byla zvýšena jejich manévrovatelnost. K tomu je nutné kombinovat náklon ocasu s ovládáním křidélek a vychýlením ocasu,” píše ve své studii.

Za jak dlouho ale bude jeho práce aplikovatelná v praxi na strojích, s nimiž létáme na dovolenou, není jisté. Kromě letectví ale může robotická holubice inspirovat například při vývoji dronů s ptačími vlastnostmi nebo robotických systémů pro monitorování životního prostředí.

Zdroje: www.science.org, www.eurekalert.org, www.scientificinquirer.com, www.innovations-report.com