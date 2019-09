Tina Turner: První manželství se proměnilo v peklo, které ji málem stálo život

Dlouhé nohy, bohatá hříva a impozantní hlas. Tina Turner (79) se proslavila jako „rocková babička". První polovina jejího života ovšem tak zářivá zdaleka nebyla.

Spokojené dětství a náruč milujících rodičů. To je přesný opak toho, co zažívala jedna z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob jako dítě. Narodila se 26. listopadu 1939 pod jménem Anna Mae Bullock na farmě v Tennessee. Rodiče ji poprvé odložili ve třech letech.

Útěk od rodiny

Otec Floyd pracoval jako zemědělský předák a s manželkou Zelmou měl kromě Anny ještě starší Alline. Když se USA zapojily do druhé světové války, vycítil příležitost ve zbrojařském průmyslu a se ženou se přestěhovali za prací. Obě dcery poslali na několik let k prarodičům. Šlo o silně věřící pár a díky němu se Anna poprvé dostala ke zpěvu. V kostele uváděla věřící svým andělským hláskem v úžas.

S rodiči se obě setkaly až na konci války. Celá rodina se přestěhovala do Knoxville, kde Anna začala chodit do školy. Po pěti letech ale nastal zvrat. Maminka od manžela a dětí utekla. Když bylo Anně třináct, tatínek se znovu oženil a přestěhoval se za novou láskou do Detroitu. Dcery s sebou nechtěl, a tak je poslal na výchovu ke druhým prarodičům. „Celé dětství jsem cítila, že jsem nechtěná. Maminka mi dokonce jednou vyprávěla, že když zjistila, že mě čeká, chtěla od tatínka utéct a plodu se zbavit. Byla tehdy velmi mladá a druhé dítě nechtěla," líčila zpěvačka později ve svých pamětech.

Život běžel dál a pro Annu měl jen špatné zprávy. U prarodičů zůstala jen tři roky. Babička náhle zemřela a dívky putovaly do St. Louis k matce, která je před lety opustila. Je jasné, že jejich vztahy nebyly ideální.

Osudový okamžik

V roce 1957 dokončila Anna střední školu a živila se jako pomocná zdravotní sestra. Po večerech chodila s Alline do nočních klubů, kde se potkala se zpěvákem a skladatelem Ikem Turnerem. „Byla jsem jeho talentem zcela okouzlena, když zpíval, ocitala jsem se v transu," přiznala.

Při jednom vystoupení nabídl bubeník kapely publiku, jestli si s nimi nechce někdo zazpívat. Mikrofon nejprve podal Alline, ta ale odmítla. Naopak Anna se ho chopila s nadšením. Byl to přesně ten jedinečný okamžik, kdy se rozhodlo o jejím životě. Po pár tónech všichni zpozorněli. Místo neumělého zpěvu se z hrdla sedmnáctileté dívky linul podivuhodně zralý hlas. Ike jí ihned nabídl práci. Zvěst o novém talentu se brzy donesla k hudebnímu producentovi Juggy Murraymu, který Ikeovi doporučil, aby z dívky udělal hlavní hvězdu své skupiny. Hudebník měl stejný názor a o Annu se postaral po všech stránkách.

Nejprve jí vymyslel křestní jméno Tina, protože se rýmovalo s jeho oblíbenou televizní postavou pralesní ženy jménem Sheena. A v roce 1962 si ji vzal za ženu. Nutno ale dodat, že manželé vstupovali do velmi pikantního vztahového propletence.

Čtyři děti za dva roky

Tina nejprve chodila se saxofonistou Ikeovy skupiny Raymondem Hillem a v roce 1958 se jim narodil syn Raymond. Vztah ale záhy skončil a Tině se začal dvořit Ike, přičemž soka pro jistotu vyhodil z kapely. V roce 1960 Tina otěhotněla s Ikem a přivedla na svět syna Ronalda. V té době byl ale Ike stále ženatý, a aby toho nebylo málo, s manželkou Lorraine pečoval o syny Ikea Jr. (1958) a Michaela (*1959).

Když se Lorraine dozvěděla, že její muž má dítě s milenkou, okamžitě požádala o rozvod. Ike jí mezitím oba potomky sebral a dal je do péče Tině, která tak během dvou let přišla ke čtyřem dětem, což nadělalo dost zlé krve. Ike ji později obvinil, že se k synům chová strašně, a nejvíc jí vyčetl to, že Michaela nechala zavřít do psychiatrické léčebny. Tina ale jeho nařčení odmítla: „Strčil mi své děti, abych se o ně starala, ale nedal mi ani vindru, tak kdo je tady špatný rodič?"

V mexické Tijuaně si přesto Ikea vzala za muže, i když ji od toho mnozí zrazovali. Nejen že byl o devět let starší, navíc šlo už o jeho čtvrtý sňatek. Tina si nepřipouštěla ani to, že měl pověst tyrana a násilníka závislého na alkoholu a drogách.

Život v chudobě

Jako pěvecké duo neměli chybu, ale v soukromí jim to často skřípalo. Dohadovali se o společně vydělané peníze, a když Tina pohrozila odchodem z kapely, Ike ji zbil lžící od bot a pak se s ní pomiloval. „To bylo poprvé, co mi skutečně nahnal strach," prozradila.

V roce 1968 se poprvé pokusila o sebevraždu, když po další divoké hádce spolykala 50 tablet diazepamu. O rozvod ale požádala až v roce 1976. Mezitím ještě musela na plastiku nosu, který jí Ike v záchvatu zuřivosti zlomil.

Aby rozvod uspíšila a konečně se vymanila z manželova dlouhodobého psychického teroru, přistoupila nakonec na všechny jeho požadavky. Nechala mu i práva ke společným písním. Po rozvodu se tak ocitla na hranici chudoby. Jediné, co jí zbylo, byl skvostný hlas. Začínala de facto od nuly.

V dalších letech vystupovala převážně se soulovým repertoárem, pak se ale rozhodla pro radikální krok. Změnila image, v roce 1984 vydala velmi úspěšné rockově zaměřené album a z utrápené ženy se téměř v 50 letech stala světově známým sexsymbolem. Na koncertě v Rio de Janeiru v roce 1988 ji sledovalo 184 tisíc diváků, což byl tehdy světový rekord.

V soukromí se jí dlouho nedařilo. Prožila románky s Davidem Bowiem nebo Mickem Jaggerem, ale nakonec se v polovině 80. let usadila ve Švýcarsku, kde si našla o 16 let mladšího přítele, hudebního producenta Erwina Bacha. Při buddhistickém obřadu si ho vzala a poté se přímo na ambasádě definitivně vzdala amerického občanství. Nyní je z ní stoprocentní Švýcarka. Kdo by to do dívky narozené na farmě v Tennessee řekl.

Co ještě nevíte

* Po předcích je z jedné čtvrtiny indiánka z kmene Čerokézů.

* Je nejúspěšnější rockovou zpěvačkou všech dob. Po celém světě prodala více než

100 milionů alb.

* Do rockové síně slávy vstoupila v roce 1991.

* Na základě její autobiografie vznikl v roce 1993 film. Hrála ji Angela Basset, Ikea ztvárnil Laurence Fishburne. Oba se dočkali nominace na Oscara.

* Matka Zelma zemřela v roce 1999. Tina se s ní nikdy zcela neusmířila.

* Ike s oblibou tvrdil, že byl ženatý celkem třináctkrát. Zemřel v roce 2007.

* Letos v květnu prodělala menší mrtvici, ale dokázala se zotavit.