Osobnost každého člověka je jedinečnou směsicí, tvořenou výchovou a rozhodnutími učiněnými v průběhu života. Každá z našich voleb pak přináší vhled do našeho charakteru, zvyků a preferencí.

Vhled i zábava

Pokud stále nevíte, jaké rysy vaší povahy vás charakterizují, vyzkoušejte si náš psychologický test ročních období. Ten odhalí nejcennější aspekty vaší povahy.

Není na něm nic složitého. Stačí se nechat vést svým povědomím a z našeho obrázku vybrat období, které s vámi nejvíce rezonuje.

close info Pinterest zoom_in Které roční období je vám nejblíže?

Vás výběr odhalí, kým skutečně jste. Je to dokonale přesné. Tak na nic nečekejte a pusťte se do toho. Můžete jenom získat. Kromě lepšího vhledu do sebe samých se zcela jistě pobavíte.

Jaký máte charakter?

Pokud jste zvolili léto, pak jste pravděpodobně průzkumník s extrovertními sklony. Vyznáváte aktivní životní styl, jste optimističtí, dominantní a velmi společenští.

Chcete sami sebe lépe poznat? Pak se podívejte na video:

Zdroj: Youtube

Vaše neustále pozitivní energie je nakažlivá. Samozřejmě v tom nejlepším smyslu slova. Zanechává v lidech ten nejlepší dojem. Pozor si dejte na občasnou impulzivnost a prudkost, ty mohou lidi kolem vás občas štvát.

Pokud je vaším oblíbeným ročním obdobím zima, jste ryze introvertní povaha. Užíváte si pohodlí samoty a jakékoliv společnosti se obloukem vyhýbáte. Stačí vám dobrá kniha, horký čaj a teplá deka.

Občas s vámi cloumá melancholie, vaše duševní síla vám ale pomáhá ji hravě překonat. Jste rezervovaní, ceníte si upřímnosti a přirozenosti. Ve vztazích jste empatičtí, starostliví a loajální. Dlouho vám trvá, než si někoho pustíte k tělu.

V případě, že vaše volba padla na jaro, jste člověk, který nesnese nečinnost. Jste energičtí, bezstarostní a trpěliví, těšíte se z nových výzev a vyznačujete se neukojitelnou touhou po nových zážitcích.

Jste náruživí čtenáři s chytrými nápady, rádi inspirujete ostatní a vynikáte ve vedoucích funkcích. Na lidi působíte jako magnet.

Volba podzimu charakterizuje člověka s odvážnou osobností, který se vyžívá v rizicích a neustálých změnách. Jste svobodomyslní a jakákoliv myšlenka usadit se vás děsí.

Jste společenští a přátelští. Jste neustále v pohybu a umíte předvídat. Libujete si v aktivitách v přírodě. Životní pády berete jako možnost posunout se dál a mnohému se naučit. Žijete tady a teď. Neohlížíte se do minulosti a nemáte strach z toho, co přijde.

Tento test osobnosti přinásí hravý způsob, jak proniknout do složité struktury lidského charakteru. Ačkoli nás plně nedefinuje, rozhodně slouží k lepšímu sebepoznání.

Zdroje: quizly.co, timesofindia.indiatimes.com, www.jagranjosh.com