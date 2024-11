Dovolená vždy nemusí být snová. O tom se přesvědčil také Brit Tommy Hudson, který si se svou rodinou zaplatil týden na řeckém ostrově Kréta. Pak se ale stalo něco, co nepředpokládal. Ohavný čin zaměstnanců hotelu natočil.

Snová dovolená

Tommy Hudson zaplatil bezmála 5500 eur za týdenní dovolenou na Krétě v hotelovém pětihvězdičkovém resortu. Dovolená se pro ně však brzy změnila v noční můru.

Hdson nejprve přistihl několik uklízeček, jak mu prohrabávají jeho osobní věci, jedna z nich dokonce pila limonádu z lahve, kterou měli volně postavenou v pokoji.

Jakmile se Hudson dozvěděl, že zaměstnanci hotelu narušují jeho soukromí, rozhodl se do pokoje, kde bydleli, umístit kameru. Poté, co uviděl na záběrech, se doslova zhrozil.

"Tyto ohavnosti naprosto zastínily vše, co pro nás v samém počátku měla být pěkná dovolená. Namísto relaxace a zábavy jsme každý den kontrolovali kameru, jestli se něco nestalo," uvedl Hudson.

Hudson se pro umístění kamery do pokoje pětihvězdičkového resortu rozhodl poté, co si přečetl recenzi neznámého cestovatele, který uvedl, že se mu během jeho dovolené ztratilo několik osobních věcí.

Ohavné činy zaměstnanců

Namísto obstarávaní úklidu si zaměstnanci hotelu "přivydělávali" tím, že jeho návštěvníkům kradli osobní věci. Neměli problém prohrabávat skříně a sahat kamkoliv jim nepříslušelo.

„Museli jsme si nechat vyměnit klíče pro případ, že by se pokusili dostat zpátky do pokoje. Kamera ani nebyla skrytá, byla jen v rohu místnosti. Ani to je ale neodradilo"

Jakmile se Hudson spolu s rodinou dozvěděl o ohavnostech zaměstnanců, nechal si zavolat manažera hotelu, aby mu celou záležitost sdělil. "Manažer nám řekl, že zaměstnanci byli zbaveni svých povinností,“ řekl Hudson.

"Ani tak jsme se ale ve svém pokoji necítili bezpečně a museli jsme každý den kontrolovat kameru, abychom se ubezpečili." Kromě manažera se Hudsonovi a jeho rodině omluvil celý hotel s tím, že jim jako kompenzaci poskytnul výlet do plážového klubu, včetně dopravy, jídla a pití, a pozdního odhlášení v den odjezdu.

Omluvu panu Hudsonovi poskytla také cestovní kancelář, která dovolenou zprostředkovala: „Rádi bychom se panu Hudsonovi za tuto zkušenost upřímně omluvili. Chápeme, že hotel incident plně prošetřil a s postiženým personálem podnikl příslušná opatření.“

Hudson se však rozhodl celou situaci řešit dál. Kompenzaci v hodnotě 320 liber sice přijal, nezdála se mu za zkaženou dovolenou ale adekvátní. Obrátil se proto na Asociaci britských cestovních kanceláří, která podobné stížnosti řeší. Zdali uspěje, zatím neví, chováním personálu se ale cítí značně poškozený.

www.focus.de, www.travelandleisure.com, www.buzzfeed.com