Narodila se 2. června 2013 v pražské porodnici v Podolí a nebyla překvapením pouze pro lékaře, ale především pro svou maminku. Té bylo v době jejich narození pouhých 23 let. Jak žijí slavná paterčata dnes?

Slavná paterčata

Dnes je tomu již 10 let, co se jednoho červnového rána, narodila v nemocnici v Podolí slavná paterčata. Martin, Alex, Deniel, Michael a Terezka žijí spolu se svou rodinou, Alexandrou Kiňovou a Antonínem Krosčenem, v Milovicích.

Ačkoliv vypadají jako obyčejní čtvrťáci, jejich život je často těžší, než život jejich vrstevníků. Přece jen jich je 5, a tak mají jejich rodiče občas plné ruce práce, aby své ratolesti uživili.

Na podporu jejich životů byl dokonce zřízený transparentní účet, vybrané prostředky se ale za ty roky pomalu vyčerpaly. To znepokojuje nejen samotné rodiče, ale také všechny, kteří mají o budoucnost těchto dětí starost.

Na transparentním účtu, kam se v průběhu let vybralo poměrně hodně peněz, je v současné době přibližně 300 000 Kč. To sice není malá suma, na zajištění tak početné rodiny to ale nestačí.

Rodina se přesto snaží neztrácet naději a žít, jak nejlépe může. Přestože o narození těchto paterčat byl natočený televizní dokument, jejich matka Alexandra dělá vše pro to, aby své děti chránila před zájmem veřejnosti. Jde jí především o dobro svých dětí.

Útoky veřejnosti

Jak sama tato šestinásobná maminka, která má kromě zmíněných paterčat ještě 16 letého syna Antonia, uvedla, její snahou je zajistit všem svým dětem naprosto normální život.

Paterčata – ukázka ze 3. dílu:

Zdroj: Youtube

Alexandra dělá vše pro to, aby všechny její děti byli aktivní: „U nás se moc nelení. Jsme takoví akční a sportovní. Ale děti se mají rády, zajímají se o stejné věci a já jsem za to ráda. Mají dobrý hudební sluch. Máme doma klávesy či kytaru, a také se u nás často zpívá,“ uvedla maminka paterčat.

I dnes, téměř deset let od jejich narození, ale zažívá rodina Krosčenových útoky ze strany veřejnosti. Lidé jí stále vyčítají, že jim město v době narození paterčat pronajalo byt nebo, že v rámci okamžité pomoci dostala pračku, sušičku a ledničku.

Další útoky se objevily v roce 2017, kdy byly rodině předány peníze z veřejné sbírky. Tehdy se celý proces dostal až k soudu.

Narození paterčat znamenalo nejen pro rodiče, ale zejména pro nemocnici v Podolí, velký šok. Alexandra s manželem se o tom, že nečekají pouze jednoho potomka, dozvěděli z prvních snímků svého „miminka“.

Tehdy lékař přišel s prognózou, že miminka budou nakonec čtyři. Jak se ale později ukázalo, bylo jich pět. Tuto zprávu potvrdil až poslední ultrazvuk. Před samotným porodem bylo třeba vytvořit speciální lékařský tým, který sestával z odborného lékaře a dalších 40 lidí, kteří v místní nemocnici pracovali. Alexandra rodila císařským řezem.

Na svět přišli čtyři chlapci a jedna holčička. Vše proběhlo bez větších komplikací. Dnes jsou z tehdy slavných paterčat úspěšní žáci čtvrté třídy základní školy, kteří se snaží si život užívat stejným způsobem, jako jejich vrstevníci.

Podle jejich maminky jsou Deniel, Michael, Alex, Martin a Terezka svědomití žáci, kteří jsou jeden druhému velkou oporou a které škola opravdu baví.

Zdroje: www.denik.cz, www.maminka.cz, en.wikipedia.org