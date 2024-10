V září to byly dva roky, kdy Roger Federer mnohými považovaný za nejlepšího tenistu všech dob oznámil v 41 letech odchod z tenisových kurtů. Po celou dobu své kariéry si své soukromí přísně střežil. To platilo i pro jeho ženu, také jeho tým měl přísný zákaz cokoli o rodině médiím sdělovat…

… na veřejnost se tak s největší pravděpodobností dostalo jen to, co sám uznal za vhodné. Po ukončení své kariéry se stal přeci jen sdílnější, a tak nabízíme pár zajímavostí z jeho života...

Víme, nevíme – Federer

Roger Federer se narodil 8. srpna 1981 v Basileji. Otec Robert je Švýcar, matka Lynette Jihoafričanka, její předci pocházejí z Nizozemí a Francie. Jeho rodným jazykem je němčina, ale plynně mluví francouzsky, anglicky a švýcarsko-německy. Roger se od malička věnoval sportu, hrál fotbal, basketbal, badminton, lyžoval a na počátku své sportovní kariéry zvažoval golf. Jeho kamarádem se stal legendární golfista Tiger Woods.

V dětství chodil Roger také na hodiny klavíru a své hudební nadání hrou Bachových skladbiček předvedl pro reklamu japonské společnost Uniqlo, se kterou uzavřel sponzorskou smlouvu na sportovní oblečení poté, kdy mu skončila s Nike.

Víme, nevíme – paní Federerová

Miroslava „Mirka“ Vavřincová (Vavřinec) pochází ze slovenského města Bojnice, kde se narodila 1. dubna 1978. Když jí byly dva roky, rodiče emigrovali do Švýcarska. Devítiletou Mirku vzal její otec na tenisový turnaj do německého Filderstadtu, kde se setkala s Martinou Navrátilovou, která v ní viděla tenisový talent. Koupila jí raketu a zaplatila první hodiny tenisu.

Mirka a Roger se nepotkali ve Švýcarsku, ale až na olympijských hrách v Sydney v roce 2000, kde oba reprezentovali svou zemi. O dva roky si spolu zahráli v Hopmanově poháru. Martina byla považovaná za nadějnou tenistku, ale tehdy jako hráčka v top 100 žebříčku musela svou kariéru kvůli opakovaným zraněním nohy předčasně ukončit.

close info Leonard Zhukovsky / Shutterstock zoom_in Tehdy ještě jen přítekyně Mirka fandí na US Open v roce 2018

Federerovi

Přestože se zprávy ven nedostaly, jako jeho velká podporovatelka byla od Sydney viděná na jeho turnajích a uvádí se, že spolu žili. Vzali se 11. dubna 2009 v soukromé vile v obci Riehen nedaleko Basileje jen v kruhu blízkých přátel a rodiny. Dne 23. července se jim narodila jednovaječná dvojčata, holčičky Myla Rose a Charlene Riva. Sice se to vědělo, těhotenství až do poslední chvíle tajili. Až když bylo holčičkám šest týdnů, Federer veřejně oznámil, že stal otcem: „Je to úžasný pocit říkat si táta. Na ten titul jsem velmi hrdý.“ Svěřil se, že to je nejšťastnější den jejich života, že snaží pomáhat, jak jen to jde. „… každý den je něco nového a jiného, nechci nic zmeškat.“

O čtyři roky později před Vánocemi oznámili, že očekávají další přírůstek do rodiny. Dne 6. května 2014 pak Mirka přivedla na svět další jednovaječná dvojčata, tentokrát chlapce – Lea a Lennyho.

Až když ukončil svou tenisovou kariéru svěřil se, že když se holky narodily, stal se hlavně otcem. Přebaloval je, krmil, koupal… „Byl jsem prostě táta,“ vzpomíná a s úsměvem a nadsázkou dodává, že „… od té doby jsem snad nevyhrál žádný slam.“ Manželka s dětmi doprovázely Rogera na všechny velké turnaje. Přiznal, že když se narodili kluci, cestovat se čtyřmi dětmi bylo velmi náročné. „Nikdy bych nejel bez svých dětí. To bych raději odešel do důchodu…“

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Paní Mirka s dětmi ve Wimbledonu, jejich dvojčata jsou v popředí

V „důchodu“

Do důchodu odešel před dvěma lety, ale ani v něm se Roger Federer nenudí. Děti vede k tenisu, ale přiznal, že, jak se zdá, jen jeden ze synů půjde v jeho stopách. Který neprozradil. Celá rodina se dala na golf, ženu i děti to velmi baví. Zahraje si také pickleball nebo padel. Roger rád poslouchá hudbu, posedí s přáteli, zahraje si karty, počítačové hry.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Spolu při předávání Oscarů v březnu 2024

Na závěr, v červnu letošního roku byl na Amazon Prime Video uveden celovečerní dokument s názvem Dvanáct posledních dní, který si tenista nechal původně natočit pro své děti a nebyl určen veřejnosti. Mapuje jeho kariéru, ale hlavně dojemné loučení s tenisem a fanoušky.

Na upoutávku se můžete podívat na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

