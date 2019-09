Roger Moore alias agent 007: Všechny ženy jeho života ho ponižovaly a bily

Mnozí ho považovali za „divného" Jamese Bonda. Příliš zženštilý, příliš legrační. Jedno měl ale s agentem 007 společné – nevydržel bez žen. A ony s ním.

S nadsázkou říkal, že by počtem milenek strčil neohroženého agenta do kapsy. Než se ale k roli, která mu zajistila nesmrtelnost, propracoval, uplynulo dlouhých 46 let.

Útěk z Londýna

Roger George Moore přišel na svět 14. října 1927 ve Stockwellu v jižním Londýně. Matka Lily byla v domácnosti, otec George pracoval jako policista a dědeček byl pro změnu vojenský důstojník. Možná i proto Rogerovi později tak slušela pistole v ruce. Vyrůstal jako jedináček, takže se mu dostávalo nebývalé pozornosti.

„Moji rodiče dosáhli v manželství dokonalosti hned napoprvé. Proč by to zkoušeli znovu?" vzpomínal s úsměvem. Věta byla o to pikantnější, že sám se o dokonalost v soužití se ženou pokoušel většinu života marně.

Za druhé světové války s ním rodiče utekli z bombardovaného Londýna a usadili se na venkově. Roger vždy rád maloval, a tak si při studiu na střední škole přivydělával jako výtvarník komiksů a animovaných filmů. Díky tomu se začal zajímat také o herectví.

Nastoupil na vysokou školu, ale studií brzy zanechal. Vzápětí přišel povolávací rozkaz. Roger měl št­ěstí, stalo se tak těsně po konci války. Bojovým operacím se vyhnul, přesto to dotáhl až k hodnosti kapitána. Nakonec se dostal k jednotce, která obstarávala kulturní program k obveselení spojeneckých vojáků v Německu.

Létající nábytek

Po propuštění z aktivní služby se snažil prorazit u filmu, ale marně. A tak se alespoň oženil. Bylo mu 19 let a jeho vyvolenou se stala krasobruslařka Doorn Van Steyn (*1927), s níž chodil do kursů herectví. „Ze svatby si nepamatuji nic, snad jen to, že byla zima," glosoval to později.

Manželství nebylo šťastné, pár neměl žádné peníze, Roger nenechal na pokoji žádnou sukni v okolí a Doorn to velmi těžce snášela. Rogera několikrát zbila a jednou uhýbal letící čajové konvici. „Nedoporučuji svatbu v tak brzkém věku," uvedl později suše Moore.

V roce 1953 se rozvedl, a to za značně dramatických událostí. Zamiloval se totiž do velšské zpěvačky Dorothy Squires. Doorn nechtěla o rozvodu ani slyšet, ale po několika bitkách a demolicích domácího zařízení svolila. Ještě ve stejném roce se Roger podruhé oženil, přestože Dorothy byla o 12 let starší a v té době také o dost známější než on.

Zlámaná žebra

Ve světě filmu se Rogerovi stále nedařilo a nepomohl ani přesun do Ameriky. Deset let strávil obcházením konkursů a hraním bezvýznamných roliček. Na živobytí si vydělával jako model. Slavné byly jeho reklamy na pletené oděvy nebo zubní pasty. Kvůli tomu si z něj herečtí kolegové často utahovali.

V roce 1958 se objevil v titulní roli historického seriálu Ivanhoe. Roger chtěl veškeré souboje natáčet sám, ale také na to doplatil. Jednou si zlomil několik žeber, jindy ho sekera udeřila do hlavy tak nešťastně, že utrpěl otřes mozku. Není divu, že na seriál nevzpomíná v dobrém. „V tom strašném brnění a srandovní helmě jsem vypadal spíš jako středověký hasič."

Opravdový úspěch zažil až v roce 1962, kdy získal hlavní roli v seriálu Svatý. V roli „hodného" zloděje strávil sedm let a dotkl se filmového nebe. Kvůli ní ale napoprvé přišel o roli Jamese Bonda. Když v roce 1969 Sean Connery odmítl natočil další díl, produkční chtěli oslovit také Rogera, ale nakonec od něj dali ruce pryč. Měli strach, že by si ho lidé příliš spojovali s postavou ze seriálu. Přednost tak dostal George Lazenby.

V témže roce se Roger po 15 letech rozvedl s Dorothy a ani tentokrát se to neobešlo bez skandálu. Při natáčení v Itálii se zamiloval do herečky Luisy Mattioli a požádal o rozvod. Soužití s Dorothy bylo vždy velmi výbušné, a když se žena zlou novinu dozvěděla, prý manželovi rozbila o hlavu kytaru.

Svatba s Luisou byla otázkou několika měsíců. Tehdy už dvaačtyřicetiletý playboy začal myslet na založení rodiny. S třetí manželkou zplodil tři děti, dceru Deborah (*1963) a syny Geoffreyho (*1966) a Christiana (*1970).

V roce 1973 se konečně dostal k postavě Jamese Bonda a dodnes je nejstarším hercem, který se v roli objevil. Kvůli natáčení se ostříhal, zhubl a zapracoval na fyzičce. Neohroženého agenta ztvárnil celkem sedmkrát. V posledním filmu Vyhlídka na vraždu (1985) mu bylo už 58 let.

Mnozí mu vyčítali, že jeho Bond je málo vážný a místy působí jako komik. „Jsem všeobecně nenáviděným hercem, protože jsem byl příliš legrační, příliš kladný. Nebral jsem tu roli dost vážně. Rád bych zůstal v paměti jako jeden z Learů nebo Hamletů. Ale protože se to nestane, jsem šťastný, že jsem dělal aspoň Bonda," bral to Roger jako vždy s nadhledem.

Zamilovaný důchodce

Jeho filmová kariéra poté začala pomalu upadat, ale to samé se rozhodně nedalo říci o jeho aktivitě na milostném poli. V roce 1993 nečekaně oznámil konec manželství s Luisou. Bezhlavě se zamiloval do sousedky na Azurovém pobřeží, miliardářky švédsko-dánského původu Kristiny Tholstrup.

V roce 2001 je ještě více sblížila autonehoda, kdy do jejich vozu narazilo jiné auto a oba skončili v nemocnici. O rok později se Kristina zvaná Kiki stala jeho čtvrtou „bondgirl".

Co ještě nevíte

* Přestože se pistolí před kamerou oháněl celý život, zbraně nesnášel. Když byl malý, kamarád ho omylem postřelil a Roger z toho měl celoživotní trauma.

* Ve svém bondovském období stihl natočit 13 dalších filmů.

* V roce 1991 se stal vyslancem dobré vůli společnosti UNICEF.

* Královna Alžběta mu v roce 2003 udělila šlechtický titul.

* Hvězdy na hollywoodském chodníku slávy se dočkal až v roce 2007.

* Rád se ukazuje ve společnosti evropské šlechty. Pojí ho přátelství se švédským králem, v roce 2011 byl mezi hosty na svatbě monackého knížete Alberta.

* Dcera Deborah je herečka, dokonce se mihla v bondovce Dnes neumírej (2002). Syn Geoffrey je také herec, ale kromě toho provozuje i restauraci. Syn Christian pracuje jako producent.

* Ani jemu se nevyhýbají zdravotní neduhy. Prodělal rakovinu prostaty, má kardiostimulátor a nedávno mu lékaři zjistili cukrovku.