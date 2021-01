Tajemství rohaté helmy: Zlomyslný dar měl zesměšnit ošklivého Jindřicha VIII.

Jindřich VIII. Tudor, král Anglie, Irska a uchazeč o francouzský trůn, nebyl podle dobových vyobrazení žádný krasavec. Byl obézní, s výraznou dolní čelistí, dlouhým nosem, malými rty a trošku pichlavýma očima. Jeho atraktivitu tak mohlo jedině zlepšit dobře zvolené oblečení nebo padnoucí brnění. Nejslavnější zbrojíř Konrad Seusenhofer byl ale jiného názoru.

Když bylo Jindřichovi VIII. třiadvacet let, daroval mu císař Svaté říše římské Maximillian I. podivný dárek. Brnění, jehož součástí byla děsivě a až komicky vypadající helma. Měla pokrývat celou hlavu a dodnes udivuje veřejnost i vědeckou obec svou propracovaností. Na obou stranách má dlouhé spirálovitě se kroutící beraní rohy, kolem očí a úst jsou vyznačeny vrásky, na tváři je naznačené strniště a maska se děsivě usmívá kovovými zuby.

Co je ale na helmě nejzajímavější? Zlaté brýle rámující propracované oči, jež mají definovat nového vlastníka. Král Jindřich VIII. byl totiž krátkozraký. Na bočních stranách je helma ozdobená květinovými motivy a zlatými nýty. Pokud si pamatujete film Muž se železnou maskou, tato helma vám legendární snímek může připomenout. Pohodlná ale, i přes dýchací otvory, asi moc nebyla.

Zdroj: profimedia.cz

Právě spirálovité rohy, brýle a poměrně velký nos naznačují, že helma byla navržena tak, aby zobrazovala blázna, běžnou postavu soudních průvodů. Proč ji ale císař Svaté říše Římské Jindřichovi daroval? Měl ho snad sám za blázna? Zmínky o jeho rozhodnutí se bohužel nedochovaly, historici se ale domnívají, že helma měla sloužit jako maska, kterou si měl král nasadit při rytířských turnajích a dalších soutěžích.

Podle historika Graema Rimela měla dokonce i svou předlohu tzv. Knavea of Bells z díla Petera Flötnera. Byly to hrací karty německého zlatníka, z nichž jedna postava vypadá téměř totožně jako maska, dokonce i s kapající kapkou u nosu. Co ale postavě chybí, jsou rohy. Zde se otevírá další otázka, co chtěl Maximilian Jindřichovi naznačit? Měl být zrozením ďábla, paroháčem, anebo měly rohy ztvárňovat obraz síly? Možná chtěl císař upozornit na jednu tehdejší moudrost, že "každý, ať je ušlechtilý nebo pokorný, má ve své povaze prvky pošetilosti." (Zdroj:https://www.youtube.com/watch?v=A3pMxvS_bI4)

Spolu s helmou bylo navrženo brnění se zdobenými pláty na zádech, které se k helmě připevňovaly a byly doplněné fialovým sametem, jenž měl zakrýt zadní část hlavy. Ocelový úbor tedy vypadal celkově barevněji, než si dokážeme představit. Bizarní vzezření helmy je možná důvodem, proč se oproti zbytku "obyčejného" brnění dochovala. Nyní je uložena v Royal Armouries Museum ve Velké Británii a stále si udržuje své tajemství. (Zdroj:www.royalarmouries.org/stories, our collection)