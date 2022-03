Jasnovidka R. Smith v prosinci varovala svět. Nyní se její předpověď naplňuje

Pluto v astrologii představuje Bránu do pekla.

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu se najednou na internetu vyrojily zprávy o tom, že Nostradamus a baba Vanga tuto válku dávno předpověděli. Je ovšem zvláštní, že o jejich předpovědích dosud nikdo nevěděl. Mnohem zajímavější je proto pročítání predikcí, které byly prokazatelně vydány už před útokem a nevyjadřovaly se v záhadných symbolech. Jednou z nich napsala australská astroložka a jasnovidka Rose Smith.

Její předpověď byla zveřejněna na konci prosince v magazínu Daily Mail a v přehršli nových zpráv a článků zase brzy zapadla. Když se k ní ale s odstupem dvou měsíců vrátíme, najdeme v ní pozoruhodné postřehy.

Děsivá síla Pluta

Zatímco na osobní úrovni Rose Smith předvídala příval nové energie a příležitost k životním změnám, v globálním měřítku si všímala retrográdních planet a zatmění Slunce. "Nebude to procházka růžovým sadem, svět se spíš bude cítit jako na houpačce. Děje se tu něco velikého – 21. února se Spojeným státům vrací Pluto na 27. stupeň Kozoroha," uvedla vědma.

Návrat Pluta na tuto pozici podle ní poznamená celý svět. Jde o tranzit, který se opakuje jen jednou za 248 let – přesně tak dlouho trvá Plutu cesta okolo Slunce.

"Ačkoli je Pluto příliš malé na to, aby dnes bylo nazýváno planetou, nese v sobě velkou sílu. Je spojeno s Bránou do pekla a podsvětím," vysvětlila Rose Smith. "Je to planeta zrození, smrti a znovuzrození. Spojujeme ji s duchovnem, posmrtným životem a transformací. Něco odumírá, aby se opět narodilo v jiné podobě. Jako pták Fénix, který vstává z popele, hrdý a silný."

Srovnání s historií

Naposledy se Pluto pohybovalo koncem Kozoroha v době americké války za nezávislost. Na 27. stupni se v retrográdním pohybu (při zdánlivém pohybu zpět) ocitlo v roce 1776 při vyhlášení Deklarace nezávislosti. Spojené státy ho proto takto mají umístěno ve svém horoskopu. Letošním přechodem Pluta přes tento stupeň se prý před nimi otevírá nová éra.

"V politice se budou řešit plutonická témata jako manipulace, závislost a kontrola. Může to vést až k přepsání nebo k novému výkladu Ústavy," míní astroložka.

Když zabrousíme do historie evropské, kterou se už Rose Smith ve svém výkladu nezabývá, zjistíme, že před 248 lety skončila rusko-turecká válka, jež k Rusku připojila jižní Ukrajinu, Krym a severozápadní části Předkavkazska. Turkové se museli z tohoto koutu nadobro stáhnout a země Kateřiny Veliké vyhrála strategický přístup k Černému moři. Je možné, že se plutonický cyklus projevuje v současné válce, která se opět týká ukrajinských oblastí? A pokud ano, jaký bude mít tentokrát výsledek? Z charakteristiky Pluta vyplývá, že pod jeho vlivem něco prochází peklem, aby se opět zrodilo v nové formě, očištěné od starého přežitého řádu. Nebylo by od věci, kdyby se v dohledné době přerodilo celé Rusko.

