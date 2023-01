Stojíme na začátku nového roku, který je opředen mnoha prognózami a předpověďmi. Mnohé z nich zmiňují rok 2023 jako velký rok pro královské rodiny a předpovídají i změnu klimatu. Co si myslí o právě započatém roku Rose Smithová, která provozuje největší síť věštců na jižní polokouli?

Rose Smithová disponuje souborem konkrétních předpovědí o tom, co čeká některé dominantní osobnosti v roce 2023. K jejím nejvýznamnějším událostem, které tento rok poznamenají, jsou dle jejího názoru smrt Vladimira Putina a Donalda Trumpa. K tomu však dodává: "V politice často dochází k velké hyperbole, takže by to ve skutečnosti mohlo znamenat, že Putin i Trump budou v roce 2023 mrtví spíše politicky než fyzicky."

Smithová předpověděla poměrně přesně před třemi lety i to, že Donald Trump dostane koronavirus a v amerických volbách zvítězí Joe Biden.

Co nejdůležitějšího se stane podle Smithové v roce 2023?

Podle prognózy Rose Smith jsou zejména měsíce únor a březen pro Putina velmi významné. A stejně jako tento velmi pozorně sledovaný člověk, který téměř před rokem rozpoutal válku na Ukrajině, bude mít v letošním roce problémy, totéž se nevyhne ani Donaldu Trumpovi, který bude rovněž procházet obtížným obdobím.

Velmi těžké období bude dále prožívat i královská rodina, pro níž budou těžké časy i nadále pokračovat. Král Karel III. bude mít zdravotní problémy, zejména střevního rázu. S jeho ubývajícími silami bude rovněž klesat jeho moc nad monarchií. Smithová myslí, že jeho vláda bude krátká a záhy přejde na prince Williama.

Co je podivné, že podle Smithové se princ Harry s královskou rodinou usmíří. Možná ne letos, ale velmi brzy. Navíc by se mělo Harrymu a Meghan Markle narodit v příštích letech třetí dítě. Pár dojde jakési satisfakci a čeká je velký růst a rozvoj. "V polovině života půjde Harry kupředu a je předurčen k tomu, aby vedl ostatní. Časem z něj bude impozantní vůdce," tvrdí Smithová.

A co ti druzí?

Smithové předpovědi se podrobnější věnují i dalším členům britské vlády. Pro nás je ale zajímavé, že problémům bude čelit i miliardář Elon Musk, který se postupně připravuje i na politickou dráhu.

Smithová zmiňuje i předpověď pro takové gigantické země, jako jsou Čína a Spojené státy.

Bohužel podle ní válka na Ukrajině neskončí dříve než v roce 2024.

Problémem jsou i další záplavy v Austrálii a celosvětově stoupající hladina moří. Indie se bude potýkat s nedostatkem pitné vody, ale zároveň i záplavami.

Takže další předpověď, která není pro letošní rok právě optimistická. Věřme, že se nenaplní vše, co si Rose Smith myslí. V závěrečném videu se podívejme na událost, která královskou rodinu čeká. Zcela nové video se ptá, zda by měli kontroverzní Harry a Meghan navštívit královskou korunovaci:

