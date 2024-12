Externí autor 16. 12. 2024 clock 6 minut

V čínské astrologii existuje 12 zvířat zvěrokruhu a každé z nich má jedinečný soubor vlastností. V roce 2025 začíná Rok dřevěného hada, který přináší více štěstí a velké změny.

Mezi dvanáct zvířat čínského horoskopu patří v následujícím pořadí krysa, buvol, tygr, králík, drak, had, kůň, koza, opice, kohout, pes a vepř. Předpokládá se, že každé zvíře ztělesňuje určité osobnostní rysy a vlastnosti, které ovlivňují životy těch, kteří se narodili v jejich roce.

V roce 2025 vstoupíme do Roku dřevěného hada, znamení pověstného svou tajemnou, moudrou a introspektivní povahou. Začíná 29. ledna 2025 (čínský Nový rok) a skončí 16. února 2026.

Dvanáct znamení a Deset nebeských stonků

Již jsme zmínili, že čínský horoskop představuje dvanáct zvířat. Těchto Dvanáct znamení nebo také Pozemské větve jsou ale pouze jednou částí zvěrokruhu. Druhou tvoří Deset nebeských stonků neboli Nebeský kmen. Z těchto stonků pochází dřevo, které obsahuje název roku.

Element dřeva propůjčuje hadovým rysům větší všestrannost, moudrost, růst a kreativitu. Důraz se bude klást na vztahy, osobní rozvoj a překonávání výzev, rok 2025 tak bude znamenat neustálý růst.

Had se mezi čínskými znameními nachází na šestém místě. Patříte do něj v případě, že jste se narodili v letech 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929 nebo 1917.

Co čeká všechna znamení zvěrokruhu v Roce dřevěného hada:

Krysa (rok narození 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Stejně jako tento, i příští se pro Krysy ponese ve vyrovnaném duchu. Jejich schopnost brilantního myšlení a skvělých analytických schopností jim umožní činit dobře promyšlená rozhodnutí, která podpoří jejich profesní cíle. Pokud jde o osobní rovinu, Rok dřevěného hada znamená budování zdravých vztahů s rodinou, přáteli a také kolegy. Krysy se mohou těšit na úspěchy v podnikání a profesním rozvoji.

Tygr (rok narození 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tygři v příštím roce získají nečekané finanční prostředky, což jim umožní pustit se do vlastního podnikání. Nebude to pro ně ale tak snadné, budou se muset soustředit na strategii a být při nakládání s penězi velmi obezřetní. V Roce dřevěného hada budou v tomto ohledu čelit mnoha výzvám. Zvládnou je s optimistickým postojem a soustředěním se na osobní rozvoj.

Buvol (rok narození 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Milí Buvoli, vy zahájíte úspěšný a stabilní Rok dřevěného hada pílí a odpovědností. Ty vás nepustí po všechny následující měsíce. Těšit se tak můžete na trvalý kariérní růst. Rozumět si budete nejenom s kolegy, ale také s nadřízenými. Jak to vypadá, příští rok pro vás bude velmi úspěšný.

Zajíc (rok narození 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Tenhle rok pro Zajíce nestál za nic. Rok dřevěného hada jim ale slibuje výrazné zlepšení, protože věci konečně zapadnou na správné místo. Ryby jsou pilné a tahle vlastnost jim poskytne možnost postavit solidní základy pro budoucí úspěchy. Počítat mohou se stabilním příjmem a celkově dobrou situací nejenom v profesním, ale i osobním životě.

Drak (rok narození 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Milí Draci, příští rok se pro vás ukazuje jako velmi dobrý, plný prosperity, finanční jistoty a rodinné soudržnosti. V tomto roce jste se nadřeli a v Roce dřevěného draka přijde spravedlivá odměna. Můžete se těšit na období klidu a zajímavých pracovních i osobních nabídek a možností.

Had (rok narození 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

V roce 2025 bude vaším tématem číslo jedna sebereflexe. Počítejte s velkými změnami, které se budou týkat nejenom osobního života, ale také kariéry. Soustředíte se na budoucnost a budete hledat možnosti, jak zlepšit kvalitu svého života. I když se Rok dřevěného hada bude zdát jako rok výzev, přinese i nové možnosti. Tak je nepromarněte.

Kůň (rok narození 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Koně se v Roce dřevěného hada nezastaví. Pořád se totiž bude něco dít a měnit. Příští rok se tak mohou těšit na nové výzvy a možnosti, které jim pomohou posunout osobní i profesní život zajímavým směrem. Všichni, kteří až dosud uvažovali o nových projektech, mají v roce 2025 zelenou. Je jenom na nich, jestli své odhodlání, energii a touhu po nezávislosti promění tak, aby se měli zase o trochu lépe.

Koza (rok narození 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

V příštím roce se Kozy mohou těšit na fakt, že jim vše půjde od ruky. Dařit se jim bude na všech frontách a ani se moc nenadřou. Zlepší se jejich finanční situace a získají novou práci, která jim pomůže nastolit lepší rovnováhu mezi profesním a soukromým životem. Zbude i čas na studium, meditaci a odpočinek. Jak se zdá Rok dřevěného draka bude pro Kozy velmi příznivý.

Opice (rok narození 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Vážené Opice, i když vypadáte jako namyšlení a nedůvěryhodní jedinci, je na vás spolehnutí. K tomu jste chytří a máte nadhled, což vám umožňuje se snadno vypořádávat s překážkami jako v osobním, tak i profesním životě. Čeká vás poměrně stabilní rok, ve kterém se vám bude dařit finančně. Zlepšíte zaseknuté situace a vybudujete nové vztahy.

Kohout (rok narození 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Kohouti se v příštím roce celkem dost nadřou. Pokud vydrží a nezaleknou se překážek, čeká je skvělá kariéra a pochopitelně i finanční odměna. Rok dřevěného hada v nich probudí netušenou energii, která jim pomůže navázat nová profesní spojení a účastnit se zajímavých projektů. Ani v osobním životě to nebude zlé. Konečně pochopí, že rodina je nejvíc.

Pes (rok narození 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Rok dřevěného hada bude pro Psy obdobím profesního i osobního růstu. Konečně přijdou na to, kde je v životě i kariéře jejich místo. Co si naplánují, to ještě v roce 2025 zrealizují. Pokud budou naslouchat své intuici a do všech procesů zapojí zkušenosti a jedinečné vlastnosti, příští rok se ponese bez starostí a navíc v lukrativním módu.

Vepř (rok narození 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

V příštím roce to Vepři nebudou mít zrovna snadné zejména v mezilidských vztazích. Pokud ale do řešení sporů zapojí takt a nestrannost, vše se v dobré obrátí. Rok dřevěného draka bude vyžadovat nadhled a pečlivé soustředění na úkoly, kterých nebude zrovna málo. Když se jim tohle povede, na konci si budou moci odškrtnout úspěšný rok.

