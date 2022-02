Rok Tygra 2022: Za tajemstvím čínského kalendáře stojí bestie Nian

Oslavy nového roku jsou v Číně velkou slávou s dlouhou tradicí.

Foto: leungchopan / Shutterstock.com

Prvního února započal podle čínského horoskopu rok tygra. Čínský nový rok slaví téměř dvě miliardy lidí na celém světě a platí pro něj i název svátek jara. Ačkoli se tyto názvy mohou používat zaměnitelně, název lunární nový rok zahrnuje kromě Číny i další země. Jaká je tradice čínského nového roku? A jaký bude rok tygra pro lidstvo?

Zatímco buddhismus i taoismus mají během nového roku jedinečné zvyky, čínský nový rok je mnohem starší než obě náboženství. Oslavy čínského nového roku existovaly již ve 14. století př. n. l., kdy vládla dynastie Šang, někteří jej zasazují dokonce mnohem dále, již do období vlády císaře Jao a Šun (2 300 př. n. l.).

Čínský nový rok má kořeny v oslavách jara a už od nepaměti je spojován se začátkem příprav na nové vegetační období. Původním smyslem kalendáře a celkově sledování času byla snaha usnadnit zemědělství. Lidé tak snáze věděli, kdy mají obdělávat půdu a zasít semena. Kromě zemědělského přínosu měl ale starověký čínský kalendář i náboženský, dynastický a společenský význam.

Asijské země vstoupily do nového roku

Čínský nový rok se slaví hlavně v zemích východní Asie, kromě Číny i v Koreji, Vietnamu, Japonsku a mnoha dalších zemích. Je charakteristický kulturními tradicemi, které se soustředí na naději na štěstí a prosperitu. Kromě toho je tento svátek odedávna spojen s Měsícem. Datum čínského nového roku se každý rok mění. Letos připadl začátek lunárního nového roku na 1. února, kdy v rámci starobylého zvyku starého nejméně 3 400 let začal rok tygra.

Ohňostroj v Hong Kongu Victoria Harbor.Zdroj: YIUCHEUNG / Shutterstock.com

Rok tygra

Tygr je v Číně králem zvířat a „jeho“ rok je považován za rok nových začátků. Rok 2022 je rokem vodního tygra, který přichází každých 60 let a značí rok prosperity. V čínském zvířecím zvěrokruhu je tygr na třetím místě; pozice jsou určeny Nefritovým císařem dle toho, v jakém pořadí dorazila zvířata na jeho oslavu. Na to, co přinese rok tygra, se podívejte v tomto dokumentu.

Zdroj: Youtube

Lidé narození v roce tygra jsou odvážní, energičtí a milují výzvy, se sklonem k riskování. Jsou vznětliví a ač vypadají klidně, skrývají v sobě agresivitu. Šťastnými čísly lidí narozených ve znamení tygra jsou 1,3 a 4; barvy modrá, šedá a oranžová; a květinami žlutá lilie a cinerárie.

Čínský nový rok tygra začal 1. února.Zdroj: metamorworks / Shutterstock.com

Slunce versus Měsíc a legenda o šelmě Nian

Zatímco západní gregoriánský kalendář je založen na oběhu Země kolem Slunce, Čína a většina asijských zemí používá lunární kalendář, založený naopak na oběhu Měsíce kolem Země. Čínský nový rok tak připadá vždy na druhé novoluní po zimním slunovratu.

Za čínským kalendářem stojí legenda, podle níž začíná každý nový rok bojem s bájnou šelmou jménem Nian. Ta vypadá jako býk s hlavou lva a jedná se o divoké zvíře žijící a lovící v horách. Na konci zimy však Nian obvykle hladověl, a proto přicházel první den nového roku do vesnic, aby sežral dobytek, úrodu, a dokonce i vesničany. Obzvláště si pochutnával na dětech. Aby před ním vesničané své rodiny ochránili, dávali na začátku každého roku před dveře jídlo. Věřili, že tak Nian sní to a na jejich rodinu nezaútočí. Později ale lidé zjistili, že šelma není zcela neporazitelná. Ukázalo se, že má strach z červené barvy, ohně a hluku. A odtud se vyvinula další tradice.

Tradiční barevný čínský lev, čínský papír znamená štěstí.Zdroj: redstone / Shutterstock.com

"Červená a hlučná" legenda se stala tradicí

Když se blížil Nový rok, věšeli vesničané na okna a dveře červené lucerny a červené jarní svitky, a kromě nich používali i petardy, aby Nian vyplašili. A skutečně Nian už do vesnice nikdy nepřišel, byl zajat starobylým taoistickým mnichem Hongjun Laozuem a stal se jeho koněm. Když se lidé dozvěděli o ochočení Nian, začali tento den slavit každý rok. Tak se tradice začala předávat z generace na generaci, a to včetně všeho hluku, jídla, petard a červené barvy.

Okna a dveře se zdobí papírovými výseky červené barvy s oblíbenými motivy štěstí, bohatství a dlouhověkosti. Červená je tak pro Asiaty barvou radosti, ctnosti, pravdy a upřímnosti, a sahá dokonce dál, jelikož například čínská opera červeně barví tvář posvátné nebo věrné postavy či velkého císaře. Lidé se taky vzájemně obdarovávají peněžní dary v červených papírových obálkách, zapalují ohňostroje, pálí bambusové tyče a petardy a odhánějí zlé duchy.

Velké úctě se také dle tradice těší staří lidé, takže na nový rok se navštěvují nejstarší členové rodiny, které se často, obdobně jako o našich Vánocích, scházejí ke každoroční večeři. Domy jsou vzorně uklizeny a připravují se na příchod štěstí. Některé zámožnější rodiny si zvou i lví taneční skupinu a v mnoha městech se konají tradiční představení a tance.

Přejeme Vám úspěšný rok tygra, který začněte správně, dobrými myšlenkami a skutky, které kladně ovlivní štěstí po zbytek roku.

Zdroje:

people.com, https://chinesenewyear.net/, www.ancient-origins.net