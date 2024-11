Ondřej Gregor Brzobohatý je sice jedináček, ale má dvě poloviční sestry – jednu z otcova prvního manželství, druhou z maminčina, se kterou vyrůstal, a jsou si velmi blízcí. Po nehezkém rozchodu s Kuchařovou se ho na svých sociálních sítích i v mediích zastávala, objevují se spolu na veřejnosti.

Amor u filmů

Slovenská herečka Hana Gregorová (*20. srpna 1952) strávila po boku své lásky Radoslava Brzobohatého (1932-2012) třicet dva let a vzala jí ho až smrt. Seznámili se v roce 1980 při natáčení československého snímku Martina Hollého Noční jezdci (1981) a byla to láska na první pohled, která však rozbila dvě manželství.

Známý herec byl tehdy podruhé ženatý, a jak víme, jeho manželkou byla Jiřina Bohdalová (*3. května 1931), byli i skvělým hereckým párem. Rozchod těžce nesla, před kamerou se spolu znovu objevili až po třiceti letech při natáčení filmu Vrásky z lásky (2011). Také v jejich případě šlo o lásku na první pohled, když se spolu setkali při natáčení historicko-válečného dramatu Hvězda zvaná Pelyněk (1965).

Paní Hana byla také vdaná, ale srdci zasaženému šípem Amora prostě neporučíš – jak se zdá, bůžkovi lásky se na place líbí.

Z velké lásky

Hana Gregorová se ve svých devatenácti letech zamilovala do jordánského studenta, který v Bratislavě studoval medicínu. Koketování a flirtování zažehlo v jejích srdcích jiskřičku, která se rozhořela v plamen lásky a paní Hana se v roce 1976 za pohledného Gassana provdala. To, že je muslim ji nikterak netrápilo, pocházel z velmi vzdělané rodiny a do ničeho ji netlačil.

Do manželství se jim narodila dcera Rola. Plánovali společný život ve Spojených arabských emirátech, on jako lékař odjel do Dubaje. Nějaký čas tam s dcerkou pobývala, ale těžko snášela odloučení od rodiny a stýskalo se jí po domově. Prý se s manželem dohodli, že vrátí na Slovensko, než si však vše stačil vyřídit, přišli výše zmínění Noční jezdci a rozvod.

Sourozenci

Když se Hana a Radoslav v roce 1982 vzali, malá Rola převzala po svém druhém otci příjmení Brzobohatá. Ačkoli ji herec přijal za vlastní, k úřední adopci nedošlo. Její bratr, známý herec a hudební skladatel Ondřej přišel na svět 2. února 1983. Oba sourozenci vyrůstali spolu, rodiče mezi nimi rozdíl nedělali. Radoslav prý Role dokonce tak trochu „nadržoval“. Dle paní Hany byl její muž čestný a rovný chlap, a vychovali obě děti dobře.

Ondřej i Rola si dodnes udrželi krásný vztah. Když přišel drsný rozchod s Taťánou Kuchařovou, bila se za jeho pověst jako lvice a na svých sociálních sítích uvedla, že je na svého skvělého bráchu pyšná, už jen třeba proto, že je nesmírně velkorysý a k ženám a svému okolí se chová s úctou a respektem.

close info Profimedia / Pofimedia zoom_in Rola a Ondřej leto v březnu při premiéře filmu Fentasy

Jít po cestě své maminky, druhého táty a bratra Rola nikdy netoužila. Film ji ale zlákal z té druhé stránky. Podniká jako divadelní a filmová producentka. V divadle svého bratra se před lety jako tvůrce podílela na inscenaci Noc s Alicí, to jen pro příklad. Svůj soukromý život ven nevynáší a jméno přítele, se kterým se teď objevuje na veřejnosti a jejich vztah zůstává v rodině.

