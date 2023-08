Ač má Roman Čada za sebou řadu filmových rolí, nejspíš si ho vybavíme jako správného brášku Martina Pavelku – Prcka z filmu Můj brácha má prima bráchu a Brácha za všechny peníze. Přestože dával jako kluk autogramy, srdce ho k filmu netáhlo…

Na plátna kin

Roman se narodil 7. března 1962 v Pardubicích a do jeho první role ve filmu Přijela k nám pouť (1973) si ho vybrala režisérka Věra Plívová, kterou malý nezbedník zaujal, když hledala ve školních lavicích tu správnou tvář pro svůj film. Roman si zahrál po boku slavných herců, na které rád vzpomíná, vybírali si ho do menších rolí i jiní režiséři. Prázdninové natáčení ale bral spíš jako dobrodružství. Když přišla na řadu volba povolání, u filmu nezůstal, i když ho tak nějak rodina i kamarádi „přemlouvali“, ať u něho zůstane, třeba jako režisér. Zkoušel psát i scénáře, ani to ho nijak nenadchlo. Roman byl od malička spíš technicky založený, bavila ho matematika, astronomie, vše, co nějak souviselo s elektřinou…

Správná volba

Svou poslední roli si zahrál ve filmu Krakonoš a lyžníci (1980) režisérky Plívové-Šimkové. Tím se s filmem nadobro rozloučil. Svou úspěšnou kariéru jako dospělý začal na katedře elektrotechnologie ČVUT. Na škole v letech 1983 až 1985 získal několik významných ocenění jako obzvláště nadaný student v oboru fotovoltaiky.

V roce 1995 jako jeden z prvních ve střední Evropě založil internetovou kavárnu, a to ve Štěpánské ulici v Praze. Pomáhal svými nápady „rozjet“ projekty podnikatelům. Dnes působí jako jednatel ve firmě VOTUM Smart Energy, která se zabývá fotovoltaickými systémy. Do pole jeho působnosti patří i oblast informatiky, inteligentního rozpoznávání písma, řeči. Své ženě lékařce pomáhá odborně i obchodně s přístrojem na měření srdce – pletysmografem.

Roman doma

Velkou zálibou Romana jsou bojové sporty, hlavně karate, rád cestuje. Navštívil dokonce Island. Jeho snem je plavba lodí kolem světa. Svou první plachetnici si postavil už ve čtrnácti letech, závodně se věnuje námořnímu jachtingu. Dalším velkým snem je postavit si „sluneční plachetnici“ – vesmírné plavidlo na sluneční pohon.

Dvakrát se oženil. Z prvního manželství, které se nevydařilo kvůli jeho pracovnímu vytížení má dceru. Svou druhou ženu psycholožku Lenku si vzal v roce 1998. S ní má syna Josefa (2001) a dceru Marii (2004). Oba se tzv. potatili. Dcera karate dělá závodně, syn to vzal „elektrotechnickým“ směrem, věnuje se i astronomii. Rodina žije v energeticky úsporném domě, který Roman sám navrhnul.

