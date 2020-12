Roman Prymula: Já se určitě očkovat nechám, bude to přinášet spoustu výhod

Bývalý ministr zdravotnictví a současný poradce premiéra Roman Prymula kritizuje aktuální rozvolnění a tvrdí, že situace s pandemií se díky tomu opět zhorší. Prymula navíc nevidí budoucnost příznivě, s následky koronaviru se budeme prý potýkat i celý příští rok!

Díky snižujícímu se číslu nakažených se vláda rozhodla učinit jistá rozvolnění a povolila otevření restaurací a obchodů. Roman Prymula má ale o tomto kroku vážné pochybnosti!

Exministr zdravotnictví je přesvědčený, že měla přísná pravidla zůstat do doby, než by přírůstky infikovaných byly v řádu stovek!

"Rozvolňovat na 4-5 tisících nových případů nakažených denně logicky povede k tomu, že za měsíc pojedeme nahoru. Já si dovedu představit, že bychom mohli rozvolňovat na stovkách nových případů, ne na tisících. Musíme si uvědomit, že zátěž zdravotnického systému na takto vysokých číslech je obrovská," řekl Prymula v rozhovoru pro iDnes.cz a mimo jiné potvrdil obavu, že k dalšímu lock downu dojde již po Vánocích!

Zdroj: Profimedia

Sotva pár dní po nedávném uvolnění vládních restrikcí už se ministr Jan Blatný nechal slyšet, že čísla nakažených opět stoupají a nejspíš bude potřeba brzy zpřísnit, podle Romana Prymuly to ale rozhodně nebude dřív, než o Vánocích.

"Politicky si nedovedu představit, že by se něco zavíralo ještě do Vánoc. Po nich ale tady určitě bude snaha nárůsty zase korigovat," řekl poradce Andreje Babiše výše zmíněnému webu.

Roman Prymula promluvil i o budoucích měsících, vše se prý bude odvíjet od rychlosti očkování populace!

Zdroj: profimedia.cz

"Je jasné, že do poloviny příštího roku se situace určitě nezlepší. V té době ještě nebudou proočkovány nějaké významné skupiny obyvatel ve všech zemích. Prakticky celý příští rok ještě budou dozvuky současné situace," tvrdí Roman Prymula v rozhovoru pro iDnes.cz.

Exministr prý sám chce jít národu příkladem a podstoupit očkování! "Já se určitě očkovat nechám, protože si myslím, že to bude přinášet řadu výhod. Ono by bylo smutné propagovat očkování a nenechat se očkovat. To si nedovedu představit," uzavřel.