Upřímná zpověď odvolaného Prymuly: Mohl jsem být sledován

Bývalý ministr zdravotnictví byl odvolán ze své funkce, jelikož byl v době zákazů načapán v restauraci. Dle jeho slov na polopracovní schůzce. Roman Prymula však jemně naznačuje, že na něj byla ušita bouda.

Sesazen byl takřka okamžitě. V zavřené restauraci Rio na Vyšehradě se sešel s šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem. Oba společně s dalšími lidmi spoléhali na to, že podnik je poměrně schovaný a nikdo je tam nenachytá.

Jenže stalo se a Roman Prymula tak porušil svoje vlastní opatření. „Beru to jako zvláštní věc, kdy jsem netušil, co se děje. Vzbudil jsem se a krátce poté začala mediální palba. Zpětně to vidím jako velkou politickou chybu,“ svěřil se bývalý ministr zdravotnictví v rozhovoru pro Reflex.

Naznačuje, že jeho odvolání nebylo fér. „Jestli ten konec byl adekvátní, tak to si nemyslím. Zvlášť poté, jak se k tomu někteří politici stavěli. Někteří se k tomu stavěli kategoricky a v dalších dnech se pak nechali nachytat. U nich bylo pak hodnocení diametrálně odlišné,“ tvrdí Prymula, který byl zklamaný z postoje premiéra Andreje Babiše.

„Neviděl jsem to jako adekvátní reakci po tři čtvrtě roce práce od nevidím do nevidím,“ konstatoval. „Nepovažoval jsem to za úplně korektní. Nejvíce nekorektní mi přišla reakce vícepremiéra Hamáčka, který se k tomu postavil kategoricky. Odejdou z vlády, pokud já nebudu odvolán. To mi přišlo neadekvátní od člověka, který roušku sám často nenosil,“ prozrazuje Prymula a připouští, že nachytání jeho osoby v podniku mohlo být předem připravené.

„Mohl jsem být sledován. Jestli to byla náhoda nebo záměr, nedokážu posoudit. Důkazy o tom nemám, ale sekvence náhodných prvků byla poměrně zvláštní,“ myslí si.

„Zveřejnilo se to 24 hodin poté, co platila mnohem tvrdší opatření, což mohlo implikovat v lidech, že jsem toho porušil mnohem více, než v reálu bylo,“ popisuje danou situaci.

„Druhá věc je, že po 24 hodinách byla ta reakce politické sféry velmi koncentrovaná jako kdyby to věděli. Hned po ránu měli všichni stejné stanovisko, což mě trochu překvapilo. Říkám, jak jsem to vnímal. To, co se dělo v médiích dva dny, mi přišlo neadekvátní tomu, co se stalo,“ uvedl Prymula.

„Já jsem to v tu chvíli nevnímal, až následně. Nebral jsem to jako restauraci, ale restaurace to byla. To je samozřejmě moje chyba. Bylo tam asi osm lidí,“ tvrdí s tím, že tam rozhodně nebyl sám. S některými údajně neprohodil ani slovo.

„Některé jsem znal, některé jsem viděl poprvé. Já jsem tam přišel v deset na chvíli a oni tam byli ještě poté.

Já už se v politice nedivím ničemu. Do politiky nepatřím a politikem nejsem. Prostředí ne úplně korektního jednání se mi nelíbí,“ zakončuje svoje povídání Prymula.