Jak se změnil Roman Šebrle? Nedávno oslavil 50 a randí s krásnou kolegyní. Tipnete, kdo to je?

Externí autor 26. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Někdejší desetibojař Roman Šebrle oslavil půlstoletí. Asi jen málokdo by to do něj řekl, protože bývalý sportovec má tělesnou stavbu stále v perfektní kondici a udržuje si i svěží mysl, ať už v práci, nebo v soukromí. Po jeho boku totiž září krásná moderátorka Primy, a ta mu dodává spoustu elánu.

user Externí autor