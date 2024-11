Ikonické i menší role, herecká popularita a pád na dno. Stejně jako princátko na obrázku poznal, jak se žije nahoře i dole. Herec s komediálním talentem, dnes čerstvý sedmdesátník si už několik let užívá důchodu na své chalupě. Připomeňme si ho, ačkoli ho zcela jistě znáte.

Spokojený sedmdesátník

Své sedmdesáté narozeniny oslavil 2. října. Se svou manželkou Renatou, kterou poznal, když mu bylo osmnáct, žije už pár let na své milované chalupě v Plané u Mariánských Lázní, kterou vlastní od 80. let. Vlastníma rukama ji zveleboval a na důchod sám přizpůsobil celoročnímu bydlení. Dnes tam dle jeho vlastních slov prožívá svá nejkrásnější léta. Žijí skromný, ale spokojený život.

S paní Renatou, která ho podržela, když byl finančně i psychicky na dně má dvě děti. Syna Roberta a dceru Sandru, která se mu na důchod postarala o roli dědečka vnuček Rebeky a Stelly, kterých si náramně užívá.

Třináctá komnata

V 90. letech se stejně jako spousta lidí, včetně našich známých celebrit pustil do podnikání. S ženou si pronajali prostory a otevřeli hospůdku, která nesla jeho jméno. Z příjemného rodinného podniku, který byl jejich snem, a zároveň takovou pojistkou pro případ nedostatku hereckých příležitostí se stala noční můra. Jejich nezkušenosti a důvěry zneužili zaměstnanci, kteří je neskutečně okrádali.

Vysoký úvěr, který nebyl schopný splácet, řešil půjčkami s nehoráznými úroky u lichvářů, bylo to však velmi nešťastné řešení, které v podstatě nic neřešilo. Dostal se tak do začarovaného kruhu, topil se v dluzích a psychické vypětí, neutěšenou situaci bez východiska a beznaděj utápěl v alkoholu. Kvůli pití přišel o práci ve Směšném divadle Luďka Soboty a zájezdová představení. Nebýt dětí a manželky, psalo by se o něm v černé kronice, jak otevřeně přiznává v pořadu 13. komnata.

Výhrůžky, bití a týrání ze strany lichvářů jednou provždy zarazil Ivan Jonák, vlivná, ale poněkud sporná osobnost té doby, kterému „princátko“ přirostlo k srdci díky jeho jiné, avšak neméně slavné roli. Zbavil ho nehorázných úroků ze směnek a pomohl mu znovu se nadechnout.

Bez herecké průpravy

Jeden z našich nejpopulárnějších herců malé postavy původně po herecké dráze netoužil. Když se rodina přestěhovala do Prahy z Plané u Mariánských Lázní, kde se 2. října 1954 narodil, začal navštěvovat dramatické kroužek. Bylo mu dvanáct, když ho do konkurzu na obsazení dětských rolí do dramatu Útěk (1967) přihlásila maminka. Svou malou postavičkou a dětskou tvářičkou zaujal režiséra Štěpána Skalského, který mu svěřil hlavní roli školáka Saši Tichého.

První úspěch ho přivedl ke zkouškám na konzervatoř, ale nevzali ho. Usedl tedy do lavic pražského gymnázia, jeho herecká kariéra tím ale neskončila. Velkou popularitu u diváků mu přinesla jeho druhá role, a to Červenáčka v televizním seriálu Rychlé šípy. Na pravé výsluní, jak se říká, ho vynesla dvojrole prince a chudého zlodějíčka v dvoudílné televizní inscenaci románu Marka Twaina. Tehdy, jak pouhých sto šedesát centimetrů vysoký herec zavzpomínal v již zmíněném pořadu, mu chodilo neuvěřitelných tři až pět set dopisů denně, a telefon drnčel i v noci.

Malá velká hvězda

„Bony, ňáký bony?“ je pokoutně pronášená větička, kterou si ve velmi úspěšné kriminálce zajistil své místo mezi našimi hereckými hvězdami. V roce 1987 ji natočil režisér Vít Olmer a princátko si tam zahrálo veksláka Bínu, stejně jako ve „dvojce“ (2014) divácky velmi úspěšného snímku Bony a klid. Nesmíme zapomenout, že na počátku 90. let ho stejný režisér obsadil do komedie coby majora Borovičku zvaného Malinkatej ďábel v komedii Tankový prapor.

Herce, který hrál princátko jste bezpochyby poznali už na úvodním obrázku. Abychom nenabyli dojmu, že se z filmového světa vytratil, v průběhu let dostal příležitost v pohádkách, inscenacích a filmech, ale už jen v menších rolích. V posledních letech vidět jste ho mohli jako klavíristu Libora v komedii Špindl 2 či letos v komedii Policejní historky.

close info Profimedia zoom_in Roman ve své kutilské dílně v červenci 2024

Jeho jméno je Roman Skamene a na titulním obrázku je v roli následníka trůnu prince Edwarda a chudého chlapce Toma, se kterým si vymění šaty a poznává život chudiny ve své zemi. Film je z roku 1971 a jeho název je Princ a chuďas.

Zdroje: www.fdb.cz, www.idnes.cz, www.ceskatelevize.cz, cnn.iprima.cz