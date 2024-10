Rodinná pouta je název seriálu, ve kterém charismatický Roman Štolpa ztvárnil lékaře Martina Lišku a dostal se do povědomí diváků. Stejně jako mnozí „smrtelníci“, také on má svou 13. komnatu, jíž dveře šťastně „zabouchnul“ před více než deseti lety. A kde se s ním setkáte? Napovíme…

Z „pout“ rodinných

Dne 12. července oslavil své 60. narozeniny a jeho rodištěm je Český Těšín. Do pěti let žil v Polsku a česky se naučil až ve škole. Maminka byla lékárnice, tatínek lékař, ale miloval muziku a hlavně jazz – a Roman Štolpa se „potatil“. Tedy pokud jde o zálibu, i když on se dnes nebrání žádnému hudebnímu žánru, zvláště ve spojení s divadlem. Chtěl jít na konzervatoř, rodiče mu sice nebránili, ale doporučili, ať jde nejdřív na gymnázium a pak se rozhodne. Rozhodl se pro JAMU, kde vystudoval herectví, už jako herec v angažmá k tomu následně přidal režii na pražské DAMU.

Na svou profesní cestu se vydal v Hradci Králové jako člen souboru Divadla J. K. Tyla. V tamním divadelním klubu poznal svou ženu Milenu, tehdy studentku medicíny. V roce 2000 se jim narodil syn Jakub, o dva roky později Matěj. Oba byli velmi pracovně vytíženi, nastaly nějaké manželské problémy, ale neměli čas je řešit. Paní Milena pak pracovně odjela na nějaký čas na Slovensko, on točil seriál a za ní a dětmi jezdil do Bratislavy. Těšili se na sebe, tak při se při krátkých setkáních nějakými dohady nezabývali, jemu se prý velmi stýskalo…

Ovládán démonem

Když se mu rodina vrátila do Prahy, důsledky předchozích neřešených neshod se ale začaly projevovat. Roman hledal útěchu ve skleničkách a také v náručí herečky Markéty Plánkové, s níž má dceru Agátu (2007). Když otěhotněla, pral se s nelehkým rozhodnutím, zda opustit své dva kluky, nebo žít s novou rodinou. Svá trápení dál utápěl v alkoholu, který ho začal čím dál víc ovládat. Když se nakonec s manželkou dohodli na rozvodu, Markéta to s ním skončila.

Střechu nad hlavou našel doma, kde nejdřív „pouze“ přespával. Postupně začalo nové sbližování, s manželkou si vyčistili si stůl, jak se říká, paní Milena přijala skutečnost, že má nemanželskou dceru, kterou od narození pravidelně vídá, Roman si začal dávat život do kupy. V té době ho už bohužel měl v moci „démon“, jehož nadvládu si nejdříve nepřipouštěl. Když však zjistil, že už to není on – Roman Štolpa, rozhodl se mu postavit a před dvanácti lety ho i za velké podpory dětí a manželky v léčebně porazil.

A kam zmizel?

Na televizních obrazovkách ho dnes nevídáme, není ani „hojně obsazovaným“ hercem filmových, byť si ve filmu zahrál. Epizodní role dostal v několika známých seriálech, Rodinnými pouty a následnými Křehkými vztahy však vstoupil do diváckého povědomí. Soudce Jana Vítka ztvárnil v Na lavicích obžalovaných justice, zahrál si i v televizním snímku Vůně vanilky.

Jeho parketou je ale divadlo a režie. Od roku 1996 je jako herec na volné noze, návštěvníci divadel ho z posledních let znají z Divadla Kalich nebo Divadla Radka Brzobohatého. Vystupuje s divadelní společností Háta, nyní v americké komedii Kaktusový květ. Hlavní roli krále Karla IV. měl v muzikále Noc na Karlštejně.

Jako režisér se věnuje muzikálům a rockovým operám. Na některých se podílí i jako scénárista. Z posledních režisérských počinů jmenujme alespoň dětskou taneční show Zlobidla s.r.o., Shrek muzikál, pro Slezské divadlo v Opavě zrežíroval Funny Girl a další tři.

close info CNC/Martin Hykl / CNC / Profimedia / Profimedia zoom_in Roman Štolba při prezentaci hudební lovestory Bestiář v jeho režii premiérově uvedenou v Divadle U hasičů letos v březnu

Pracovně vytíženého Romana Štolpu naplňuje práce, a děti, které má nesmírně rád, ho obohacují. Nejstarší Jakub vystudoval v Anglii filmový střih a na svém YouTube kanále se věnuje přestavbě obytných vozů. Matěj studuje na ČVUT biomedicínu, dcera Agáta diplomacii (zatím) na střední škole. Dnes už Roman na skleničku ani nepomyslí, nemá ani důvod alkoholem něco řešit. Pokud je nějaký problém, ví, že se ho pitím nevyřeší.

