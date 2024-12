Externí autor 14. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Známý český umělec, jehož kariéra zahrnuje herectví, zpěv, tanec a moderování, se otevřeně vyjadřuje o svém osobním životě a rodičovství. Jak se mu podařilo skloubit profesní úspěchy s rodinnými výzvami? A jak se vyrovnal s tím, když ho média lynčovala za to, že opustil manželku těsně před porodem?

Malý klučík, kterého můžete vidět na úvodní fotografii je dnes herec, moderátor, zpěvák a také tanečník. Jestliže nevěříte, mohli jste vše v jednom vidět v divadle Hybernia, kde se veškeré tyto úlohy skloubily v představení s názvem Otec v šestinedělí. Tato “one man show” ukázala všechen umělcův talent, který nabyl nejenom díky své dlouhé profesní kariéře, ale také díky té životní roli, a to roli otce.

Má celkem čtyři děti. Z prvního manželství syna Benedikta a dceru Editu, z druhého pak syny Vincenta a Nathaniela. Jeho profesní život v jednu chvíli zastínil ten osobní, a to ve chvíli, kdy se v médiích probíral jeho odchod od manželky. Ta byla totiž v devátém měsíci těhotenství, když ji opustil.

Dnes to sám označuje za neakceptovatelný krok

Bylo to těsně před narozením jeho syna. On sám to pak označil za neakceptovatelný krok, ale jak tomu už bývá, čas všechny rány zahojil a teď spolu vycházejí dobře. Každý má už svůj nový vztah, on už devět let a sám o sobě říká, že je šťastný chlap.

„Každopádně nemám potřebu někomu něco vysvětlovat a omlouvat se. Je to můj život. Opravdu si myslím, že je lepší vychovávat děti ve dvou harmonických prostředích než v jednom, kde to nefunguje. Vím, že to není ideální stav střídat si děti, že by bylo lepší, kdyby měly spokojenou rodinu až do smrti, ale prostě to nevyšlo. Mám okolo sebe spoustu lidí, kterým v osmnácti děti řekly: Vy jste zůstávali spolu kvůli nám? Tak to jste si mohli odpustit,” okomentoval celou situaci známý umělec.

O tom, jaký otec je, mu poreferují jeho děti

Se svou současnou partnerkou Petrou se začal vídat až po zhruba devíti měsících, co opustil svou ženu Terezu. Mezitím se tedy o malého synka starával i sám. Zpočátku měl Benedikta jen na chvilku, ale už odmala si s ním chtěl budovat vztah i přesto, že s jeho maminkou už nebyli. Se starší Editou býval častěji, nicméně když byly synkovi tři roky, měli je s bývalou manželkou v péči už napůl.

„O tom, jaký jsem otec, mi určitě řeknou víc mé děti, až budou dospělé. A to je taky to jediné, co mě zajímá. Nezáleží mi na komentářích ostatních, lidech, kteří mají pocit, že ví lépe než já, jak bych měl žít svůj život. Ani se s nikým neporovnávám. Pro mě je důležité se celý život někam posouvat a další den být lepším Romanem, než byl ten včerejší,” říká herec, který má vedle sebe ženu, kterou miluje a je jeho velkou inspirací.

Chlapec, který na úvodní fotce ještě vůbec netuší, že jednou bude slavným umělcem, je český divadelní a filmový herec. K tomu zpěvák, tanečník, moderátor a podnikatel, který získal hned dvakrát nominaci na cenu Thálie. Před kamerou jste ho mohli vidět hrát hlavně v pohádkách, jeho nejslavnější rolí je ale ta z oblíbeného retro seriálu Vyprávěj, kde ztvárnil postavu Karla Dvořáka.

Tanečníkem tohoto muže označujeme hlavně proto, že se mu podařilo zvítězit v historicky první řadě taneční show StarDance ...když hvězdy tančí. Svůj pěvecký talent zase zúročil v soutěži Tvoje tvář m á známý hlas.

Nyní je zajisté více než jasné, že se jedná o umělce mnoha talentů Romana Vojtka.

