Kontroverzní případ Romany Pitrové: Kvůli kariéře zabila své novorozené dítě

Jednoho letního dne roku 2012 našla starší žena ve Frenštátě pod Radhoštěm na své zahradě igelitku s hrůzným obsahem. V hadřících tu leželo zabalené mrtvé novorozeně, které kdosi udusil roubíkem z toaletního papíru a uškrtil pupeční šňůrou. Vyděšenou ženu ale čekal ještě jeden šok. To když se dozvěděla, že dítě porodila a zabila její vlastní dcera.

Na Romaně Pitrové nikdo nepoznal, že je těhotná. "Připadala mi snad ještě hubenější než obvykle," uvedla její kolegyně z práce. O těhotenství útlé mladé ženy nevěděl ani její přítel, se kterým chodila už několik let a plánovala s ním rodinu. Příchodu potomka by se možná ani nebránil, ale Romana se necítila být na dítě připravena.

Ačkoli měla doma dobré finanční zázemí a s miminkem by jí mohla pomáhat babička, Romana si mateřstvím nechtěla zničit nakročenou kariéru. V den porodu se v práci vymluvila na menstruační bolesti a odešla do domu rodičů, kde na záchodě porodila zdravou dcerku. Novorozené dítě nato udusila, zabalila do igelitky a schovala na zahradě. Několik dnů poté odcestovala s přítelem na zahraniční dovolenou a myslela si, že na její hrůzný čin nikdo nepřijde.

Když všechno prasklo, vymlouvala se, že o těhotenství nevěděla ani ona a dítě zabila v poporodním šoku. Kdyby to byla pravda, soud by jí byl vyměřil trest odnětí svobody v rozmezí od 3 do 8 let. Jenomže policie v její kabelce našla leták od těhotenského testu, a Romanu tak usvědčila ze lži. Obžalovaná podle psychologů navíc jednala s rozvahou a toaletu po porodu důkladně umyla, takže nemohla být v žádném zvláštním duševním rozpoložení.

Romana Pitrová byla nekompromisně odsouzena k 16 letům vězení, a přišla tak jak o svou vytouženou kariéru, tak o nejkrásnější léta života. To vše kvůli zcela zbytečné vraždě holčičky, která už letos mohla začít chodit do školy.