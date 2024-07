Hádanky a hlavolamy jsou nejen zábavnou kratochvílí. Jsou především způsobem, jak přecházet degenerativním chorobách typu demence a Alzheimerovy choroby. Zkusit si nyní můžete tu naši. Najdete na romantickém obrázku 3 rozdíly?

Pouze pro extrémně bystré

Aby nám náš mozek nezakrněl a udrželi jsme ho co možná nejdéle vitální, je třeba jej neustále zatěžovat. Touto zátěží myslíme logická cvičení, hádanky a rébusy, které se jeví slibně jako prevence degenerativním chorobám.

Než však začneme trénovat mozek, je podle odborníků nutné postarat se o své srdce. Výzkumy naznačují, že mezi srdcem a mozkem existuje úzká spojitost. Přestaňte kouřit, hlídejte si vysoký krevní tlak a nezapomínejte ani na vysoký cholesterol.

Pokud vaše srdce bude zdravé, jste na té nejlepší cestě, jak se vyhnout právě degenerativním onemocněním typu demence a Alzheimerovy choroby. Kromě zdravého životního stylu je potřeba cvičit a fyzické aktivitě se věnovat zcela pravidelně.

Pravidelná fyzická aktivita reguluje krevní tlak i tělesnou hmotnost, je účinným společníkem v boji proti diabetu 2. typu, a dokonce pomáhá předcházet některým formám rakoviny.

Dalším způsobem, jak riziko demence eliminovat na minimum, je zdravá strava. Zařaďte do svého jídelníčku kvalitní obiloviny, ovoce, dostatečné množství ryb, luštěnin a zeleniny. Na druhou stranu udělejte vše pro to, abyste co nejvíce eliminovali vše nezdravé.

Najdete 3 rozdíly?

Omezte nebo zcela vyřaďte tučná a konzervovaná jídla, která obsahují velké množství nasycených tuků, cukrů a soli. Tyto potraviny pak nahraďte zdravější alternativou, která bude prospívat vašemu zdraví.

Najdete všechna skrytá zvířata?

Zdroj: Youtube

Jak bylo řečeno na začátku, zapomínat v tomto směru nesmíme ani na mentální mozková cvičení. Pro vitalitu našeho mozku je klíčové neustále jej nutit pracovat. Dávat mu ty správné podněty, aby nezlenivěl.

Tréninkem mozku posílíte nervová spojení a podpoříte tvorbu nových mozkových buněk. Tím uděláte mnohé pro to, aby vás degenerativní choroby typu demence či Alzheimerovy choroby nepostihly.

Začít můžete s hádankami a hlavolamy, které pojí zábavu a tolik potřebný trénink mozku. Jednu takovou hádanku vám přinášíme i my. Na romantickém obrázku dvou milenců na pláží jsou ukryté tři rozdíly.

Na vás je tyto rozdíly objevit a sdělit nám, kde přesně jsou. Na vyřešení hádanky máte 10 vteřin. Je tedy potřeba být extrémně bystří a nevynechat jeden jediný detail.

Pokud jste 3 rozdíly mezi milenci na romantickém obrázku našli, pak vám gratulujeme. Právě jste se zařadili mezi extrémně bystré jedince. Pokud stále nevíte, kde rozdíly jsou, podívejte se na obrázek níže. Tam je všechny uvidíte označené červeným kolečkem.

close info Pinterest zoom_in Vidíte je?

