Krásná Romy Schneider: Alan Delon jí zlomil srdce

Český divák si ji ponejvíce pamatuje jako titulní hrdinku rakouského romantického filmu Sissi, mladá císařovna. V době natáčení bylo herečce Romy Schneider 17 let a život měla teprve před sebou. Netušila ovšem, že bude bolestný a krátký.

Romy Schneider se narodila v září roku 1938 uprostřed rakouských Alp. Oba její rodiče byli herci, ale brzy se rozvedli a našli si nové partnery. Romy prožila několik neradostných let v dívčím penzionátu a chtěla se stát módní návrhářkou. Náhoda však karty otočila.

Její maminka právě natáčela snímek Šeříky až bílé začnou kvést, když z obsazení vypadla dívka, která hrála její dceru. Herečka proto navrhla režisérovi, že si na plac přivede dceru vlastní. Romy se filmování zalíbilo a rozhodla se v branži zůstat. Režiséři ji milovali a významná role císařovny Sissi na sebe nenechala dlouho čekat.

Spálila mosty kvůli Delonovi

Osudový zlom přišel s natáčením filmu Kristýna, kdy se Romy Schneider bezhlavě zamilovala do francouzského hezouna Alaina Delona. Nerozuměli si ani slovo, ale chemie zapracovala. Romy si sbalila kufry a navzdory lamentování rodičů se odstěhovala do Paříže.

Nikdo nepředpokládal, že by vztah mladých filmových hvězd mohl přežít léto. Aby Delon s Romy dokázali, že to spolu myslí vážně, z trucu se zasnoubili přímo před televizní kamerou.

Pokud se Romy domnívala, že ji v Paříži čeká svobodný bohémský život a štěstí po boku milovaného muže, osudově se spletla. Bujarých večírků tu sice bylo víc než dost, ale život sám o sobě už tak bezstarostný nebyl. Při spolupráci s režisérem Luchinem Viscontim Romy zažila první velký stres, nebyla spokojená se svým výkonem a začaly ji trápit pocity méněcennosti. Pochopila, že si herci v pařížských hospůdkách neobjednávají alkohol z radosti ze života, ale na uklidnění.

Nevydařená manželství

Vztah s Alainem Delonem skončil po šesti letech. Filmový idol se v její nepřítomnosti vytratil a zanechal po sobě jen kytici růží s dopisem na rozloučenou. Romy se zhroutila a podřezala si žíly, lékaři ji naštěstí zachránili.

Provdala se za prvního muže, který jí přišel do cesty. Byl jím o 14 let starší německý herec a režisér Harry Meyen. V době svatby už čekala své první dítě, syna Davida. Manželské štěstí netrvalo dlouho, z Harryho se vyklubal tyran, který žárlil na její pracovní úspěchy. Tentokrát to byla Romy, kdo svazek rázně ukončil.

S druhým manželem Danielem Biasinim měla Romy dceru Sarah. V té době ji zároveň zastihla zpráva, že její bývalý manžel spáchal sebevraždu. Poté, co ho opustila, propadl drogám a nedokázal se navrátit do normálního života. Romy trápily výčitky svědomí, připadalo jí, že jeho smrt vlastně zavinila ona, přestože to nebyla tak docela pravda.

V roce 1981 se rozešla i s Biasinim. Ten samý rok jí lékaři našli nádor na ledvině. Ačkoli se ukázalo, že byl nezhoubný, musela podstoupit operaci.

Tragická smrt syna

Nejhorší rána však měla teprve přijít. Její 14letý syn David přelézal u prarodičů železná vrata a jeden z ostrých hrotů mu probodl tepnu ve stehni. Krvácení bylo příliš rychlé a lékaři ho už nezachránili. Životem už tak zkoušené Romy se zhoutil svět. Synovu smrt popřela a nadále s ním doma rozmlouvala a psala mu dopisy, jako by byl pořád vedle ní.

Během celé své kariéry Romy užívala spoustu tišících prášků, aby zvládala pracovní zátěž. Poté, co ztratila milovaného syna, už vůbec nebrala ohledy na doporučené dávky, stáhla se do sebe, ploužila se domem jako stín. Její nový přítel Laurent Pétin se jí snažil pomoci, z psychického dna se už však herečka nikdy nezvedla. Časně ráno 29. května 1982, deset měsíců po Davidově smrti, ji Pétin našel v posteli bez známek života. Zemřela na zástavu srdce, způsobenou zřejmě naprostým vyčerpáním organismu. Dožila se pouhých 43 let.