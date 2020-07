Zvláštní příběh letce Chapmana: Churchill se bál tak, že ho rozkázal zastřelit

Zatímco Stalin nařizoval vojákům sebevraždu, pokud padli do zajetí, britští piloti se podobného osudu obávat nemuseli. Výjimkou byl Ronald Ivelaw-Chapman, který věděl až příliš mnoho. Kdyby z něho Němci informace vytloukli, britský plán na vylodění v Normandii by byl zmařen.

Sir Ronald Ivelaw-Chapman (1899 – 1978) patřil k nejzkušenějším letcům druhé světové války. V roce 1940 se účastnil bombardování strategických cílů v Itálii a Německu a později byl pověřen správou plánů na operaci Overlord, v jejímž rámci se Britové chystali vtrhnout do okupované západní Evropy přes Normandii.

Práce v kanceláři byla sice prestižní, ale Chapmana nenaplňovala. Chtěl se vrátit do boje, a tak v únoru roku 1944 přijal pozici velitele letecké základny v Elsham Wolds. Nálada mezi jeho piloty nebyla zrovna pozitivní a Chapman hledal způsob, jak na základně pozdvihnout morálku. Napadlo ho, že se na jeden z letů do Francie vydá osobně, a půjde tak svým mužům příkladem.

V noci na 7. května vzlétl ze základny jako druhý pilot letounu, který měl zaútočit na muniční sklad v Aubigne Racan. Akce se zdařila, ale při zpáteční cestě byl bombardér pronásledován německými stíhačkami a sestřelen. Chapman se katapultoval, při dopadu na zem si však vykloubil rameno. Ujali se ho francouzští venkované, kteří ho schovali na místní zemědělské usedlosti.

Winston Churchill mezitím prožil bezesnou noc. Kdyby byl Chapman padl do rukou nacistů, mohl jim pod nátlakem bolestí způsobených mučením vyzradit plány Britů na vylodění v Normandii.

Konečně přišla depeše z Francie. Odbojáři Churchilla ujistili, že je Chapman živ a v bezpečí. Churchill na to vydal památný rozkaz, aby byl pilot chráněn stůj co stůj. Pokud by hrozilo, že ho nepřátelé najdou, měl být zastřelen.

Gestapo Chapmana zatklo 8. června. Záhy se ukázalo, že Churchillovy obavy byly zbytečné. Pilot vydržel kruté dvanáctihodinové mučení a přesvědčil Němce, že je jen řadovým vojákem a nic neví. Nacisté nakonec nejspíš ani nepředpokládali, že by Britové posílali na nebezpečné mise "velké ryby".

Chapman se dostal do zajateckého tábora, kde mu konečně ošetřili vykloubené rameno. Zde přežil až do konce války. V rodné zemi ho čekaly pocty a povýšení.