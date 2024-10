Od natáčení telenovely Rosalinda uplynulo už pětadvacet let a hlavní hrdinka v létě oslavila své padesáté třetí narozeniny. Stáří jí na půvabu nijak neubralo, její herecká kariéra je však dávno za zenitem. Znát ji ale můžeme jako „královnu latinského popu“. Připomeňme si ji, třeba o ní něco nevíte.

K záplavě květin

Vzpomenete-li si na mexickou telenovelu z konce minulého století pak víte, že krásná, laskavá, ale chudá Rosalinda prodává květiny. Touží po lásce a nachází ji u velmi bohatého Fernanda Josého, byť se mu zpočátku brání. Oba musí překonat mnohá příkoří, projít zkouškami, nakonec však zjistí, že bez sebe nemůžou žít. Jen pro zajímavost, pro seriál bylo údajně vypěstováno dva tisíce pět set květin.

Její představitelka Ariadna „Thalía“ Sodi Miranda (*26. srpna 1971) se před kamerou poprvé objevila jako roční holčička v reklamě, v pěti letech se „mihla“ v celovečerním filmu. Od čtyř let chodila do baletu a začala se učit hrát na klavír. Její maminka a později její manažerka byla malířka, tatínek kriminální patolog, vědec a spisovatel. Zemřel, když jí bylo šest a Thalía po letech přiznala, že tím nesmírně trpěla. Nejenže se kvůli tomu ve škole stala obětí šikany, rok nemluvila, trpěla Hellerovým syndromem (pro ten je typický, že po období normálního vývoje dítěte nastupuje období, kdy děťátko nabyté dovednosti a schopnosti ztratí a normální vývoj je zastaven.) a několik let musela chodit na psychologické terapie.

Královna telenovel

Na svou krátkou hereckou kariéru se vydala ve vedlejší roli v roce 1986 v u nás neuvedené telenovele, o rok později už měla hlavní roli v další, pro teenagery. Největší slávu jí ale přinesla hlavní role, za níž získala televizní cenu za nejlepší mladou herečku, a to v María Mercedes (1992), první z telenovel volné trilogie, později nazvané Tři Marie. Marie v té třetí (María La Del Barrio, 1995) je údajně její nejlepší rolí, komerčně nejúspěšnější je však druhá „řada“ (Maribar, 1994).

U nás známá Rosalinda je její poslední telenovelou z šesti, ve kterých účinkovala. Vysílala se ve sto osmdesáti zemích světa a Thalíi proslavila. „Telenovely mi otevřely dveře do světa, protože jejich diváci je prožívají víc než film...,“ řekla kdysi dávno v jenom rozhovoru. Byla nejlépe placenou mexickou „seriálovou“ herečkou, nazývána královnou telenovel a nejuznávanější španělsky mluvící hvězdou tohoto žánru. V roce 1999 ještě dostala roli v mexicko-americké komedii Mambo Café (kritiky ne příliš uznávané), z produkce soukromé společnosti, a tím její herecká kariéra končí.

Následující video vás uvede k její další hvězdné dráze…

Mexická ikona

Hvězda telenovel Thalía je známá především v hudebním světě. Také ke „svým“ telenovelám, jak ukazuje i video, nazpívala úvodní písně. Zpívat začala v devíti letech v dětské skupině, která vznikla pro televizní program, vystupovala na festivalech, ale i soukromých akcích. Od třinácti let se Thalía začala jako sólistka účastnit festivalů. Od té doby můžeme začít sčítat její ceny, ocenění, songy a alba, z nichž první jí vyšlo v pouhých devatenácti letech.

K mezinárodní popularitě jí určitě přispěla i role Marie, která z ní udělala mezinárodní hvězdu. V témže získala smlouvu s britskou nahrávací společností EMI, které jí vydala již čtvrté album (1995), z něhož se Piel Morena stala světovým hitem a ve Spojených státech nejúspěšnější španělskou písničkou.

Poslechnout si ji můžete na následujícím videu:

K světové popularitě jí pomohly i písničky zpívané v angličtině, francouzštině a portugalštině. Naprostou hvězdou je nejen jako herečka, ale i zpěvačka na Filipínách, kde na svém turné zpívala v tagalštině. Zmiňovat všechny její úspěchy rámci tohoto příspěvku jako zpěvačky nelze, tak jen alespoň takový „osobní“, a to vystoupení s mexickými písněmi v Bílém domě (2001), kam ji pozval prezident Bush.

Thalía je považovaná za jednu z nejúspěšnějších (a nejbohatších) mexických umělkyň všech dob a s miliony prodaných hudebních nosičů je také „nejprodávanější“ od dob svých začátků. Těch „nej“ a „první“ má na svém kontě nespočet. Je nejpopulárnější zpěvačka mexické popové hudby a největší zahraniční mexickou hvězdou posledního desetiletí, první zpěvačka narozená v Mexiku, která dostala hvězdu na hollywoodském chodníku slávy... (více o soukromí viz galerie)

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Thalía v září 2024

