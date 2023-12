Externí autor 7. 12. 2023 clock 3 minuty

Jakmile venku spadnou teploty k nule, nastává pro okna velmi nepříznivé období. Kvůli zkondenzované páře se totiž začínají zevnitř rosit a při nedostatečné péči o ně hrozí, že se na nich a na okenních rámech začne objevovat plíseň. Jak proti tomuto jevu bojovat a zajistit, aby okna dlouho vydržela?

Setkáváme se s tím snad všichni. V zimním období, když venkovní teploty spadnou výrazně dolů, se začínají na oknech objevovat vodní kapky, které okna pomalu ale jistě ničí. Proč k tomuto jevu ale vůbec dochází? Děje se tak proto, že vodní pára obsažená ve vzduchu v místnosti při kontaktu s chladným oknem kondenzuje a mění se v kapky. Ve zkratce lze tedy říci, že čím je vyšší teplota v domě či bytě, tím více se budou okna rosit, což při nedostatečné údržbě vede jak k plísni na okenních rámech, tak i k plísni v samotné místnosti.

Větrat, větrat a větrat

Tou nejúčinnější zbraní proti vlhkosti je pravidelné větrání. Obzvlášť právě během zimy. I když se vám možná nechce otevírat okna a pouštět do vytopené místnosti studený vzduch zvenčí, vězte, že je to zkrátka potřeba. Větrejte proto pravidelně několikrát denně. Nejdůležitější je otevřít okno hlavně ráno. Pokud bylo totiž celou dobu zavřené, za noc se v bytě nahromadilo nemalé množství vodní páry.

Okno stačí otevřít alespoň třikrát denně. Vždy jej nechte otevřené po dobu zhruba 10 minut, aby se pára dostala spolehlivě ven a nedělala vám doma neplechu.

Vlhkost škodí oknům i obyvatelům domu

Kde se pára bere?

Spousta lidí má mylně za to, že je třeba větrat pouze v případě, kdy například sušíte v místnosti prádlo anebo jste si dali dlouhou sprchu. Pravdou však je, že se do ovzduší pára dostává i z lidského těla. Uvádí se, že člověk během jednoho jediného dne vyprodukuje do ovzduší až 3 litry vody. Větrat je tedy nutné každý den. Zvláště pak, sdílíte-li domácnost ještě s dalšími lidmi, neboť se pak pochopitelně množství páry v ovzduší zvyšujte.

Okna pravidelně utírejte

Rizika spojená s rosením oken

Rosení oken není radno podceňovat. Jak již bylo zmíněno, orosená okna jsou indikátorem toho, že máte doma příliš vlhko. To následně vede k množení plísní, které nejdříve zničí okenní rámy a následně také zdi. Snad ani netřeba zmiňovat, že plísně nejsou jen nevzhledné, ale také zdraví škodlivé. A pokud jim své tělo delší dobu vystavujete, zaděláváte si na celou řadu zdravotních problémů.

Přes zimu tedy pravidelně větrejte, a pokud se i přesto na oknech objeví vodní kapky, utřete je ideálně utěrkou z mikrovlákna, která neudělá na oknech šmouhy. Nezapomeňte ale také utřít parapety a případně i podlahu pod oknem.

V případě, že ale do svého pečlivě vytopeného bytu či domu zkrátka nechcete pouštět studený vzduch, poohlédněte se alespoň v obchodě po pohlcovačích vlhkosti.

Zdroje: receptyprimanapadu.cz, blesk.cz, homein.cz