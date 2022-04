Roswellský incident byl podvod. O UFO nešlo. Co tajného svědci skutečně viděli?

Bylo v Roswellském incidentu skutečně spatřeno UFO?

Foto: Profimedia

Rosewellský incident je název pro událost, která se údajně stala 4. července 1947 pár minut před půl dvanáctou v noci, kdy se do vyprahlé pouště severozápadně od Roswellu v Novém Mexiku zřítilo něco velmi neobvyklého. Podle očitých svědků se jednalo o UFO a celá událost vzbudila obrovskou senzaci a dala vzniknout mnoha konspiračním teoriím. S největší pravděpodobností šlo skutečně o srážku dvou vesmírných lodí, ale vláda se rozhodla vše utajit.

Kolem celé události, kdy očití svědkové neviděli jen UFO, ale dokonce i mimozemšťany, musela být vydána oficiální zpráva. Druhý den po události byly v oblasti objevena dvě od sebe vzdálená místa s troskami. Ospalé nevýznamné městečko Roswell se s největší pravděpodobností stalo místem srážky dvou vesmírných lodí. O tom pojednává i tento dokument:

Zdroj: Youtube

Z UFA se přes noc stal balón

Oficiální zpráva byla vydána až čtyři dny po události a hovořila o tom, že "RAAF zachytila létající talíř na ranči v Roswellské oblasti: Zpravodajská kancelář 509. bombardovací skupiny na Roswell Army Air Field dnes v poledne oznámila, že se na poli objevil létající talíř… nalezený na ranči v okolí Roswellu… (majorem (Jessem A.) Marcelem)." Ani ne den po vydání byla však zpráva změněna a z této verze už bylo létající těleso vypuštěno. Naopak bylo změněno na běžný výškový meteorologický balón. Aby bylo prohlášení věrohodné, tři armádní zástupci dokonce zapózovali pro fotografy s úlomky meteorologického balónu.

Pinterest

Změněná výpověď

Křivé svědectví však mužům nedalo spát, takže v roce 2001 jeden z mužů, brigádní generál ve výslužbě, DuBose podepsal 16. září 2001 místopřísežné prohlášení s tím, že šlo o krycí historku pro veřejnost. K tomu vyšlo najevo i svědectví místního rančera, který objevil trosky létajícího objektu a vše armádě oznámil. Ten rovněž zmínil, že viděl i mimozemšťany.

Později se k podpoře tohoto svědectví přidal i zpravodajský důstojník, major Jesse A. Marcel, který dokonce popsal i další záhadné jevy, jako hieroglyfy a zvláštní paprsky.

Další očitý svědek celé události se postupně stal konzultantem Rady národní bezpečnosti (NSC) v Bílém domě, a i on celý život tvrdil, že v Roswellu viděl té noci létající talíř. Další muž, Frank J. Kaufman, agent armádní kontrarozvědky, byl dokonce schopen celé vesmírné plavidlo podrobně pospat, včetně jeho rozměrů. I on potvrdil, že na místě byla nalezena těla mimozemšťanů. Plavidlo mělo podle očitých svědků zakřivenou přední část a široké křídlo s "netopýří" odtokovou hranou.

K celé události byl nakonec zhotoven i náčrtek vesmírného plavidla a jeho posádky.

„Všichni od Bílého domu až dolů věděli, že to, co jsme našli, není z tohoto světa, a to do 24 hodin od našeho nálezu," uvedl brigádní generál Arthur E. Exon.

Utajený film

Aby nebylo důkazů málo, nakonec se objevil i film, na němž byla zachycena pitva mimozemšťana. Sedmnáctiminutový černobílý film vydala v roce 1995 společnost Vidmark Entertainment a film vycházel z nahrávky z července 1947, což později věci potvrdili. Kvalita filmu zcela odpovídala vojenské filmové kameře Bell and Howell, takže nemohlo jít o padělek. Film zachycoval asi 180 cm vysoké humanoidní tělo, se šesti číslicemi na každé ruce a noze, bez ochlupení, bez viditelných genitálií a s odnímatelným filmovým materiálem na očích. Vnitřní orgány neodpovídaly lidské tkáni. Když film zhlédli soudní patologové, i oni potvrdili, že se jedná o skutečnou pitvu, nikoli filmové triky či efekty.

Ukázalo se, že všichni, kdo byli svědky oné neskutečné události, byli armádou donuceni přísahat mlčenlivost.

Srážka dvou vesmírných civilizací?

Mnozí badatelé vyslovili teorii, že událost, která se v Roswellu stala, byla srážka dvou odlišných druhů mimozemských civilizací nad Novým Mexikem. V roce 2004 bylo místo vyhledáno a skutečně zde byly nalezeny kovové a jiné artefakty neobvyklého složení, jež se na Zemi nevyskytuje.

I tento nález tedy potvrdil, že se zřejmě incident skutečně stal a k mimozemské havárii oné noci došlo. Americká vláda se však rozhodla vše utajit, což se jí dařilo neuvěřitelných 50 let.

Na politické pozadí celé události se podívejte v tomto dokumentu:

Zdroj: Youtube

Závěrečná zpráva: Případ uzavřen

18. září 1994 však doktor Brian Todd O'Leary, vědec a bývalý astronaut, vyšel s pravdou ven a svá prohlášení opakoval po dobu několika desítek let. „Nejenže je tento fenomén velmi reálný, ale existuje také velmi propracované utajování," tvrdil. I přesto však 24. července 1997 americké letectvo celý „Případ Roswell“ uzavřelo a vydalo tento závěr: "Zpráva letectva dospěla k závěru, že … nalezené trosky pocházejí z výzkumného projektu armádního letectva, který byl prováděn pomocí balonů… Mimozemšťané pozorovaní v poušti Nového Mexika byli ve skutečnosti antropomorfní, testovací figuríny".

Pinterest

O 12 let později však byla tato zpráva opět vyvrácena, a to osmdesátiletým podplukovníkem ve výslužbě, Raymondem Madsonem. Ten dokázal, že v osudný den nejen že nebyl ro nepřízeň počasí žádný balón vypuštěn, ale i tem, který byl vypuštěn po incidentu, byl zcela neporušený vyzvednut 40 km východně od Roswellu. Nemohl tedy havarovat v onu noc 4. července 1947.

Důkazy o tom, že se jednalo skutečně o mimozemské plavidlo i s posádkou, jsou tedy velmi zřetelné. Je jasné, proč se je vláda snažila utajit. Pravda ale vždy vyjde najevo. Ve vesmíru jistě nejsme sami.

Zdroje:

www.history.com, www.space.com, www.ancient-origins.net