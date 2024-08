Každý rok se po celém světě objeví více než 10 milionů nových případů demence. Lékaři proto tuto nemoc označují za civilizační. Přitom ji lze předcházet. Začněte již dnes pomocí našeho rébusu, který není úplně jednoduchý a vyžaduje pečlivé přemýšlení a důkladnou koncentraci.

Nárůst počtu lidí s Alzheimerovou chorobou, jež je nejčastější příčinou demence, je způsoben několika faktory. Jedním z klíčových je stárnutí populace a změna životního stylu. Lidé se méně hýbají, stravují se nezdravě a čelí zvýšenému stresu.

Dalším důvodem k propuknutí nemoci je genetická predispozice a nárůst chronických onemocnění, jako je diabetes a zvýšený krevní tlak.

Zatímco naše geny neovlivníme, ostatní faktory bychom měli mít pod kontrolou. Zároveň je nutné mozek trénovat. Funguje totiž jako sval. Čím častěji ho stimulujeme, tím více ho nutíme pracovat.

Každodenní stimul

„Každý den bychom se měli vystavovat novým podnětům,” říká profesorka sociologie na Floridské státní univerzitě Dawn C. Carr. Neměly by ale být pohodlné. „Dobrý způsob, jak zjistit, zda tlačíte na svou kognitivní kapacitu, je, že by vám to mělo být trochu nepříjemné,” doplňuje.

Zaměřit bychom se tak měli například na složitější taneční kroky, učení jazyků, hru na nový hudební nástroj, psaní poezie, skládání puzzle nebo řešení rébusů.

Odborníci však upozorňují, že začít je třeba co nejdříve a vytvořit si tak co „nejvyšší kognitivní bod“, ze kterého lze ve stáří klesat.

Přestože výzkum již ukázal, že trénink mozku může lidem v důchodovém věku pomoci lépe zvládat každodenní úkoly, žádné studie zatím neprokázaly, že demenci díky nim dokážeme předejít. Její nástup lze ale tímto stimulem oddálit.

Rébusy a hry na každý den

Každý den bychom se tak měli věnovat mentálním aktivitám, jako jsou křížovky, hádanky, karty nebo šachy, kreativnímu psaní, učení nových slovíček či novému pohybu. Pomohou nejen předcházet snižování kongitivních funkcí, ale také zvýší analytické uvažování, vytrvalost, zaměření na cíl a inteligenci.

A jak doporučují odborníci, stimuly by neměly být jednoduché. Připravili jsme pro vás proto rébus, nad kterým je nutné chvíli přemýšlet. Za jak dlouho ho zvládnete vyřešit?

Podívejte se na obrázek. Je na něm matematická rovnice v podobě fotbalového a basketbalového míče a hodin. Vaším úkolem je zjistit výsledek čtvrtého řádku. Tak pojďte na to.

close info https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/genius-iq-test-can-you-solve-this-maths-puzzle-in-10-seconds-1716208417-1 zoom_in Jaký je výsledek?

Možná jste podobné hádanky již viděli. V nich měly dané objekty různou číselnou hodnotu. V této je však nutné zaměřit se na detaily. Ke správnému řešení nás proto dovedou černé pětiúhelníky na fotbalovém míči, čísla na hodinách a pruhy na basketbalovém míči.

Každý fotbalový míč má 6 černých ploch. Jejich součet je proto 18. Ručičky na hodinách ukazují tři. Dohromady tak tvoří číslo devět. Na basketbalovém míči najdeme 4 oválné plochy. 4 x 4 minus 4 je tak 12. Nyní máme v ruce klíč k vyřešení čtvrtého řádku.

Hodiny ukazují dvě, fotbalový a basketbalový míč mají oba dva tři plochy. Rovnice je tak 2 x 3 minus 3. Výsledek je proto 3.

Zdroje: www.bbc.com, www.jagranjosh.com, www.yahoo.com, www.radiozurnal.rozhlas.cz, www.forbes.com