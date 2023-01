Každá společnost se baví po svém. Navíc to, co nám přijde zábavné dnes, by dříve tak být nemuselo. Stejné je to i naopak. Víte například, jak se bavila zvrhlá bohatá společnost v 19. století? Večírky s rozbalováním mumií byly nechutné.

Zábava má holt pro každé století a každou společnost zcela odlišný význam.

Jak se bavila zvrhlá bohatá společnost v 19. století

Jak už to bývá, na každé party je nějaký extrém. Přemíra alkoholu, lidé soutěžící o nejlepší vtip a následná rána, kdy bychom nejraději nevyndali svou hlavu z písku. Ani viktoriánská Anglie nebyla výjimkou. Bavila se zkrátka po svém. Co na tom, že dnes bychom nad její zábavou asi kroutili hlavou.

Lidé, tedy ti movití, se v době viktoriánské Anglie nejspíš snažili všechny trumfnout. Svým způsobem a z dnešního pohledu se jim to vlastně i povedlo. Jejich zábava, jak už to povětšinou bývá, pak byla založena na zesměšňování určité skupiny lidí. To nebyl nikdo jiný, než staří Egypťané a celá jejich kultura.

Zvrhlými večírky se to v době viktoriánské Anglie jen hemžilo. Hlavním tématem většinou bylo spojení Egypta, vědy a také snahy jakkoliv kohokoliv vystrašit. A tak se šlo až na samé dno, neboť to, co lidé viktoriánské Anglie považovali za zábavné, z dnešního pohledu rozhodně nebylo.

Večírky s rozbalováním mumií byly nechutné

Egyptská kultura nás zajímá od nepaměti a stále má co ukázat. Toho si byla vědoma také elita viktoriánské Anglie, která to vzala hezky od podlahy. Tato společenská vrstva totiž chtěla ukázat, že ani její zábava není pro všechny. Že si jí všichni nemohou dovolit.

Zdroj: Youtube

Fascinace Evropy Egyptem vyvrcholila v době 18. století, když se Napoleonovi podařilo vpadnout do Egypta a dobýt ho. Tehdy byli lidé za jakékoliv artefakty, týkající se země, schopni zaplatit zlatem a diamanty.

Jak asi tušíte, tím největším pokladem pak byly samy mumie. Záliba v nich se ale zvrhla tak, jak by to ani dnes nikdo nepředpokládal. Pokud se totiž někomu z viktoriánské Anglie podařilo získat "svou" mumii, chtěl se pochopitelně pochlubit a získat tak lepší společenské postavení. A tak svou mumii nabídl davu.

Elita viktoriánské Anglie se na svých večírcích bavila tím, že se snažila zjistit, kdo že se to pod všemi vrstvami plátna vlastně nachází. Nutno podotknout, že získat v době viktoriánské Anglie mumii, nebylo zas tak náročné. Mumie byly zkrátka žádoucím zbožím. Rozbalování a následné pitvání se v útrobách mrtvoly bylo zlatým hřebem večírků. Opilým a rozjařeným účastníkům obvykle vydrželo až do samého rána.

A tak se místní smetánka na svých rozpustilých zábavách skutečně bavila rozbalováním mumií a ten, kdo měl tu čest, se toho či onoho večírku účastnit, skutečně patřil mezi ty nejvyšší členy tehdejší elity. Co na tom, že dnes bychom se nejen takových večírků účastnit nechtěli, považovali bychom je navíc za jednoznačně nechutné.

