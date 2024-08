Pokud vás dlouhodobě trápí bradavice a tinktury z lékárny jsou na ně krátké, pak pro vás máme účinnou pomoc. Je jí rozchodník ostrý. Bylinka, která zatočí i s hemoroidy.

Likvidátor bradavic

Rozchodník ostrý neboli Sedum acre je bylinkou, dorůstající výšky přibližně 15 cm. Má dužnaté listy a nasbírat si jej můžete v letních měsících, tj. od června do srpna.

Tato jedinečná bylinka má ráda suchá, sluncem zalitá místa. Najdete ji na zídkách, skalách, ale také na železničních náspech.

Rozchodník ostrý měl dříve i další využití, než jen pouhé léčitelství. Pěstoval se z důvodu ochrany domu před bleskem.

Pro tuto bylinku je typická nahořklá chuť připomínající pepř. Ve velkém množství má na naše tělo toxický účinek, vyvolávající nevolnost. Je potřeba s ní tedy zacházet obezřetně.

Rozchodník ostrý je zázrakem především na bradavice a kuří oka. Kožní defekty, kterých je často obtížné se zbavit.

Zatočí s hemoroidy

Bradavice a kuří oka však rozchodník ostrý zlikviduje za poměrně krátkou dobu. Stačí stáhnout slupku z listů a odhalenou dužinu aplikovat na postižená místa.

Seznamte se s rozchodníkem:

Bradavice a kuří oka bude rychlou ty tam. To ale není to jediné, co tato dužnatá bylinka likviduje. Rozchodník si poradí také s nepříjemnými a často velice bolestivými hemoroidy.

Využít jej ale můžete také v případě, že vás konečník jen bolí, např. při zácpě.

Rozchodník můžete využít i k léčbě poranění kůže a drobných oděrek. Obecně platí, že tato bylinka pokožku ochlazuje a zklidňuje.

Kromě dužiny listů lze rozchodník využít také v kuchyni. Stačí ho nadrobno nasekat a smíchat s máslem. Vznikne bylinková pochutina, kterou jistě využijete na všechny druhy pečiva.

Rozchodník ostrý poznáte podle hustého a sytě žlutého květenství. Jeho léčivého potenciálu využijete velice snadno. Důvodem je jeho schopnost plevelit.

