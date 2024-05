close info Alexander Raths / Shutterstock

Magdalena Weingärtner 3. 5. 2024

Dáváte si v baru desítku, nebo raději dvanáctku? A víte vůbec, co toto označení ve skutečnosti znamená? Mnoho pivařů si totiž dodnes myslí, že toto číslo označuje procenta alkoholu, což ovšem není vůbec pravda. To by měl oblíbený nápoj Čechů mnohem větší grády. Prozradíme vám tajemství jeho výroby.

tag Alkohol Cukr Nápoj Pivo Výroba

