Přemýšleli jste někdy nad tím, jak jste na tom s postřehem? Zkuste si náš bleskový kvíz. Najdete na obrázcích staré dámy 3 rozdíly? Zvládnou to jen ti nejbystřejší. A pozor, máte na to jen pár vteřin.

Stará dáma

Kvízy a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak dokonale potrénovat svůj mozek a rozhýbat všechny mozkové závity. Na své si tak přijdou i ti nejlínější jedinci.

close info Pinterest zoom_in Najdi 3 rozdíly mezi obrázky staré dámy

Hádanky a hlavolamy zlepšují kognitivní schopnosti, smysl pro detail a učí nás pořádně přemýšlet. Tak dobře, že vidíme i zdánlivě neviditelné.

Příkladem takového hlavolamu je i náš bleskový kvíz pro zábavu. Vyřešit ho ale zvládne jen génius. Budete patřit mezi ty, kterým se to povedlo?

Pokud si to chcete vyzkoušet a toužíte zjistit, zdali disponujete skutečným superpostřehem, pak si nastavte časovač svých hodinek na 5 vteřin. Přesně tolik času od nás dostáváte. Víc ani ťuk. Pak se pozorně podívejte na naše obrázky. A co že na nich vlastně je?

Na každém z obrázků vidíme starou dámu, která je oblečená v zeleném svetříku s límečkem a hnědé sukni. Na nohou má hnědé espadrilky s šedou podrážkou.

Vidíte rozdíly?

Stará dáma má na hlavě světle hnědý klobouk, který z části zakrývá její šedé a vlnité vlasy. Na očích má vzhledem ke svému věku kulaté černé brýle. Celý outfit doplňuje elegantní červená kabelka a hůl, která dámě pomáhá při chůzi.

Hádanky pro zvýšení vašich logických schopností:

Zdroj: Youtube

Na první pohled totožné obrázky ale tak totožné nejsou. Odlišují je od sebe 3 poměrně zásadní rozdíly, které čekají, až je odhalíte. Ba co víc, až nám tyto rozdíly ukážete.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste 3 rozdíly, které bylo potřeba najít, skutečně našli, pak vám patří veliká gratulace. Patříte mezi skutečné génie, kterým neunikne žádný detail.

Tuto vlastnost jistě využijete i v jiných oblastech svého života, ne pouze při řešení hádanek a kvízů. Pokud ale stále nevíte, kde se ony tři rozdíly mezi obrázky staré dámy nachází, pak rozhodně nezoufejte. My to víme a jsme připravění vám to říct.

První rozdíl je patrný na pravé botě dámy, která je na druhém obrázku plnější v oblasti nártu. Druhý rozdíl vidíte v pravé ruce ženy. Na obrázku číslo 2 jsou viditelné pouze 3 prsty, zatímco na prvním obrázku čtyři.

Poslední rozdíl pak najdete na kabelce dámy, která má na obrázcích jinak šitá ucha. Tak co, už jsou vám všechny rozdíly jasné?

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.timesnownews.com, timesofindia.indiatimes.com