Všichni jsme to zažili – přišli jsme domů s úmyslem připravit chutnou večeři, ale zjistili jsme, že jsme zapomněli rozmrazit maso. Pokušení urychlit tento proces použitím horké vody může být velké, tato metoda ale rozhodně nepatří k nejvhodnějším. Jaké jsou nejbezpečnější způsoby rozmrazování masa?

Jak rozmrazovat

Syrové nebo vařené potraviny podléhající rychlé zkáze jsou po zmrazení bezpečné po mnohem delší dobu. Jakmile však začnou rozmrzat a překročí teplotu 4 °C, mohou se v nich rychle množit bakterie, což představuje jisté riziko. Rozmrazování za použití horké vody nebo ponechání potravin při pokojové teplotě déle než dvě hodiny, se považuje za nebezpečné.

Bezpečným útočištěm pro rozmrazování potravin je chladnička, protože udržuje stálou teplotu 4 °C nebo nižší. Zásadní je plánování dopředu, protože větší položky, jako jsou například krůty, vyžadují alespoň 24 hodin na každých 5 kg hmotnosti. Je třeba vzít v úvahu proměnné, jako je teplota chladničky a typ rozmrazovaných potravin. Po rozmrazení v chladničce lze některé položky znovu zmrazit bez vaření, ale může dojít k mírné ztrátě kvality.

Maso lze ale rozmrazovat i jinak. Tato metoda je rychlejší než rozmrazování v chladničce, ale vyžaduje pozornost, aby se zabránilo bakteriální kontaminaci. Maso vložte do nepropustného obalu a ponořte do studené vody. Vodu vyměňujte každých 30 minut. Malé kousky masa se mohou rozmrazit za hodinu i méně. Potraviny rozmrazené touto metodou by se měly před opětovným zmrazením uvařit, aby se zachovala jejich bezpečnost.

Pozor na bakterie

Rozmrazování v mikrovlnné troubě je rychlé, ale pamatujte, že jednou takto rozmrazené maso je určeno k okamžitému tepelnému zpracování. Jakmile teplota v mase stoupne z bodu mrazu, začnou se v něm množit bakterie, které by mohly napáchat poměrně velkou neplechu. Rozmrazování v mikrovlnné troubě může mít za následek nerovnoměrné teploty uvnitř potraviny, proto je nezbytné ji ihned po rozmrazení uvařit. Potraviny rozmrazené v mikrovlnné troubě by se měly před opětovným zmrazením také uvařit.

Jak rozmrazit maso rychle a bezpečně:

Zdroj: Youtube

Některé metody rozmrazování jsou nebezpečné a mohou ohrozit bezpečnost vašich potravin i vaše zdraví. Je třeba se vyvarovat rozmrazování na kuchyňské lince, venku nebo na verandě.

Pokud nemáte čas, můžete maso tepelně zpracovat přímo ze zmrazeného stavu. Mějte však na paměti, že doba přípravy bude přibližně o 50 % delší, než je běžné pro zcela rozmražené nebo čerstvé maso a drůbež.

Bezpečné rozmrazování potravin je základním krokem v prevenci onemocnění z potravin. Ať už se rozhodnete pro rozmrazování v chladničce, ve studené vodě nebo v mikrovlnné troubě, dodržováním doporučených pokynů zajistíte, že vaše pokrmy budou nejen chutné, ale také bezpečné pro konzumaci. Osvojíte-li si tyto postupy bezpečného rozmrazování, můžete si na jídle pochutnat, aniž byste ohrozili své zdraví.

Zdroje: www.thekitchn.com, www.quora.com, blog.foodsafety.com.au