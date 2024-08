Řekne-li se bylinka, člověk si obvykle představí malou rostlinku s drobnými kvítky. Ta, o které je řeč, je až metr vysoká, v přírodě, či na zahradě i ve váze potěší oko. V květinářství ji koupíte jako „kytku“. Její jméno je celík zlatobýl, a jak již název napovídá, „zacelí“ neduhy pokožky.

Zapomenuté zlatobejlí

Solidago virgaurea, jak zní její latinský název, je možná opravdu jako léčivka téměř zapomenutá. Rostlinu či její kultivary v zahradních centrech najdete mezi trvalkami, nikoli bylinami. Pod lidovými názvy zlatobejlí, svalník, zlatá metla, čelík či nejznámější z nich celík ji znali už staří bylinkáři a babky kořenářky, a užívali ji k hojení ran a na kožní problémy. Český botanický název zní zlatobýl obecný, má ale mnoho odrůd, třeba zlatobýl kanadský či obrovský. Jejich účinky jsou stejné, liší se vzrůstem.

Zlatobýl se jako čaj či ve směsi s dalšími bylinami užívá především jako diuretikum, tedy k odvodnění organismu, pro zdraví a léčbu močových cest a ledvin a zmírnění různých zánětů. Pomáhá při léčbě mnoha dalších problémů. Užívá se ale i zevně.

Pro krásu i úlevu

Stejně jako na čaj, pro zevní použití sklízíme květ před rozvitím, nať ale i kořen zlatobýlu. Na léčení kožních neduhů si můžeme připravit odvar. Návod není složitý, pro nejlepší využití léčivých účinků rostlinu nalámeme na co nejmenší kousky, či rozdrtíme, dáme do vody o pokojové teplotě a pod pokličkou pomalu přivedeme k varu. Po 5 až 10 minutách odstavíme a necháme vychladnout. Používáme k obkladům, potírání i do koupelí.

Nejúčinnější jsou tinktury. Květy, listy či stonky se vloží do dobře uzavíratelné sklenice, zalijí kvalitním alkoholem (nejméně 40 %) a nechají macerovat. Obvyklá doba je zhruba měsíc. Pro propojení všech léčivých látek je dobré macerát každý den protřepat. Přecezený se uchovává nejlépe v menších sklenicích. Tinkturu lze připravit i z kořene. Alternativou je macerát z kvalitních olejů.

Další možností pro zevní použití je mast. Ta se připravuje nejčastěji z bambuckého másla (obměnou může být levnější a dostupnější vazelína, sádlo). Máslo se rozpustí a rozdrcená bylina či rozemletý kořen se v něm za pomalého zahřívání louhuje (klidně i několik hodin). Na všechny přípravky lze použít i sušenou bylinu.

Pár krouživých pohybů

Zevně se zlatobýl používá na různé kožní problémy, od těch nejběžnějších, jako je akné nebo rozšířené póry. Léčí ekzémy, plísňové a kvasinkové infekce a různé záněty, užívá se při lupénce, kožních projevech alergie. Velmi dobře se osvědčil při hojení ran, zvláště hnisavých a zanícených. Úlevu přináší při léčbě bércových vředů, hemoroidů nebo křečových žil. Jako jedinečné „rozpouštědlo“ je vynikající na odstranění zatvrdlin a podkožních bulek. Na pleť působí jako zázrak, vypíná ji rozjasňuje, odstraní zarudliny a sjednotí barvu. Nejedná se o placebo, skutečně kůži omladí o několik let.

Jelikož má zlatobýl detoxikační, dezinfekční a čistící účinky, krásně čistí, vyhlazuje a tím omlazuje pleť.

