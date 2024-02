Když dojde u manželů k rozhodnutí se rozvést, je to vždy nelehká situace. Je v ní spousta bolesti, zklamání a smutku. Podle astrologů existují tři znamení, která nemívají šťastná manželství a s ohledem na své hvězdné kolegy, se jednoznačně rozvádějí nejvíce.

Partnery dělí obvykle jejich hodnoty, životní názory nebo pohled na výchovu dětí. Není výjimkou, že dříve žhnoucí láska jednoduše vyhasne a vzájemná chemie se vytratí. To je život. Samozřejmě bereme tento pohled na věc s lehkou nadsázkou, ale jisté společné znaky jsou téměř hmatatelné. Kdo se tedy z celého kruhu horoskopu rozvádí nejčastěji?

Blíženci (22. května – 21. června)

Blíženci se vyznačují dvojí tváří a nestálou povahou. To jim často způsobuje problémy v partnerských vztazích. Jejich koncentrace nezůstane dlouho zaměřena na jednom místě. Potřebují totiž neustále novou stimulac, prostřednictvím změn.

Na jednom místě tito zrozenci prostě neposedí, a to se nemusí líbit jejich protějšku. Touha po dobrodružství vede k nedostatku stability v dlouhodobém vztahu. Blíženci by měli zapracovat na své komunikaci v partnerství, určitě jim to prospěje.

Štír (24. října – 22. listopadu)

Štíři jsou velice emocionálně intenzivní jedinci. Své city prožívají natolik, že to může přetěžovat jejich partnerské vztahy. Tolik touží po hlubokém spojení, že se partner může cítit nedostatečně a neschopen tuto jeho touhu naplnit. Emoční potřeby těchto zrozenců jsou náročné.

Tito jedinci by měli pracovat na otevřenosti a schopnosti sdílet své pocity a potřeby. Zaměřit by se měli na budování důvěry se svým protějškem. Důležitou schopností je umět ustoupit a dělat kompromis. Jedině tak udrží ve svých vztazích harmonii a stabilitu.

Vodnář (21. ledna – 20. února)

Nezávislí a svobodomyslní Vodnáři se mohou občas cítit svázaní ve standardních vztazích. Jejich nároky na nezávislost a osobní svobodu se nemusí setkávat s pochopením u jejich partnera. Ten jejich chování není schopen přes veškerou snahu porozumět.

close info LightField Studios zoom_in Někdy se dá ještě ledacos zachránit, jindy už není cesta zpět.

Tito zrozenci potřebují volnost a prostor. Jejich nutnost samostatného rozhodování a jednání je v rozporu se soužitím v dlouhodobém stavu. Astrologové doporučují Vodnářům zapracovat na nalezení vnitřní rovnováhy mezi potřebou svobody a vztahem. Na všem se dá pracovat, a pokud si tito zrozenci své slabiny přiznají, mají šanci na trvalý vztah.

Zdroj: astrotalk.com