Rty jsou jedním z nejvýraznějších rysů obličeje. Není divu, že hrají klíčovou roli ve vyjadřování emocí a v komunikaci. Přestože jejich tvar je primárně dán genetikou, výraz a vzhled mohou odrážet psychické aspekty naší osobnosti nebo životní zkušenosti. Co o vás ty vaše vypovídají?

Rty hrají v naší společnosti významnou roli. Jsou symbolem atraktivity, smyslnosti a vášně. Toto vnímání formuje především popkultura a média, v nichž jsou plné a výrazné rty často zobrazovány jako standard krásy a znak mládí.

Rty totiž mají s narůstajícím věkem tendenci ztrácet objem a pevnost. Kosmetické procedury, jako je aplikace kyseliny hyaluronové, se tak staly běžnou metodou pro získání plnějších úst a dosáhnutí ideálního vzhledu.

Avšak i ten se mění. Například během 20. a 30. let minulého století byly v módě tenké rty, nejlépe zvýrazněné tmavou rtěnkou. Symbolizovaly sofistikovanost, emancipaci a eleganci.

Rty jako odraz osobnosti

Rty ale nejsou jen estetickým prvkem, jsou také ukazatelem našich emocí a postoje k životu. Fyziognomové, lidé, kteří interpretují rysy obličeje, navíc věří, že tvar rtů může také odrážet určité znaky osobnosti.

Velká ústa podle nich znamenají silný citový život, vřelost, otevřenost a ochotu dělit se s ostatními. Plné rty jsou tak spojovány s lidmi, již mají vysokou míru empatie a dokáží snadno navazovat vztahy s druhými.

Avšak někdy může tento tvar signalizovat také přílišnou sebejistotu nebo dokonce sklony k manipulaci.

Tenké rty jsou naopak znakem uzavřenosti a problému projevovat emoce navenek. Jejich majitelé jsou prý nenároční, úzkostliví a nesmělí. Preferují samotu a společnost nevyhledávají.

Lidé s menším horním rtem než spodním jsou emotivní, charismatičtí, milují život a přitahují na sebe pozornost. Jsou to právě oni, od nichž zazní ty nejlepší vtipy. Extrémně tenký ret navíc symbolizuje až vojenskou důslednost. Jeho majitelé jdou za svým cílem ať se děje, co děje. Proto mohou mít problémy v navazování romantických vztahů, které by mohly zhatit jejich plány.

Čtení z rtů

Majitelé spodního rtu většího než horního nikdy neposedí. Potřebují energický životní styl, nové známosti, nová místa k návštěvě a nové dojmy. Jsou totiž zvědaví a extrémně společenští.

Pokud máte horní ret zaoblený, jste pravděpodobně soucitní, citliví a laskaví.

Ústa se svislou středovou brázdou mezi rtem a nosem ve tvaru V jsou znakem kreativity. Nejčastěji jimi disponují talentovaní hudebníci, malíři, spisovatelé, tanečníci či lidé, kteří usilují o sebevyjádření v každé formě.

Pokud máte horní ret zaoblený, jste pravděpodobně soucitní, citliví, laskaví a za své životní poslání považujete péči od druhé. Jste proto skvělými zdravotníky, učiteli, ale také pracovníky ve službách.

Majitelé rovného horního rtu jsou snad nejzodpovědnější na planetě. Neznají význam slova „nemožné". Pokud je něco nutné udělat, jdou a úkol splní. Všichni kolem nich proto ví, že se na ně dá spolehnout v každé situaci.

Mezi důležité fyziognomické znaky patří také směr koutků. Pokud míří vzhůru, jejich majitel je optimista. Svěšené koutky jsou naopak projevem nespokojenosti se životem. Rovné koutky v kombinaci s pevně sevřenými rty jsou znakem sobeckosti, neupřímnosti, vzdorovitosti a umíněnosti.

