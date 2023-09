Internet ovládla další optická iluze. Podle toho, co spatříte jako první, zjistíte, jak se cítíte ve vztazích. Vidíte oči nebo rty? Jednoduchý test prozradí, jaká je vaše osobnost.

Milostný život

Podmanivý obrázek disponuje schopností odhalit úroveň vaší důvěry v milostné vztahy. Vyzývá vás k jedinému. Pozorně se na něj zadívat a vybrat motiv, který spatříte jako první. Tušíte, co to bude?

To, co vyberete, přinese vhled do problematiky vztahů a milostného vzplanutí. Autorkou optického klamu je specialistka na optické iluze, Mia Yilin. Ta již několikrát šokovala své publikum přesností, s jakou definovala osobnost zúčastněných.

„Jak to, že je vždycky tak přesná?", zněl jeden komentář, zatímco v jiném bylo: "Prostě wau! Je až šílené, jak je to pravdivé."

Oči nebo rty

Ti, co jako první spatřili rty, se řadí spíše mezi samotáře. V milostných vztazích se řídí pragmatismem. Snadno rozeznají neupřímnost. Jsou ostražitými partnery a láska s nimi není jednoduchá.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

„Cestu, po které kráčíte, si rádi prošlapáváte sami. Jen tak máte kontrolu nad svými rozhodnutími. V oblasti vztahů zůstáváte při zemi a pragmatičtí, máte jasno ve svých přáních. Proto na vás květnaté komplimenty nemusí udělat velký dojem," uvádí Yilin.

Ačkoli si velmi libujete v samotě, názor druhých je pro vás nadmíru důležitý. Chcete vynikat, a to jako na poli vztahovém, tak pracovním. Vaší největší obavou je, že se ztrapníte před kolektivem lidí.

Lidé, kteří jako první spatřili oko, působí spokojeně, uvnitř jsou však plní pochybností. Ve vztazích usilovně pracují na tom, aby byl jejich partner spokojený. Zájmy a přání partnera jsou pro ně na prvním místě.

„Pod slupkou štěstí si nesete velké množství vnitřního neklidu. Ve vztazích dáváte přednost přáním a zálibám svého partnera a bedlivě mu nasloucháte," uvádí Yilin.

Přesto v okamžiku, kdy chcete vztah ukončit, nemáte sebemenší výčitky svědomí. „Pokud vás někdo zradí nebo překročí vaše hranice, odcházíte," upřesnila Yilin.

Optické iluze slouží jako důkaz naší odlišnosti. To, co jednomu vyhovuje, nemusí být tím pravým pro někoho jiného. Každý z nás se vyznačuje rozdílnou sebejistotou i mírou zranitelnosti.

Zdroje: www.express.co.uk, www.indiatimes.com, www.the-express.com