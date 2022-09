Pilot natočil tuto tajemnou rudou záři. Expert podal nečekané vysvětlení

Natálie Borůvková

Rudá záře.

Foto: E. O. / Shutterstock

Pokud i vám unikly zlověstné a strašidelné fotografie podivných světel, která se nedávno objevila nad Atlantickým oceánem, tady je máte. Pilot totiž natočil tuto tajemnou rudou záři během svého letu. Expert pak podal nečekané vysvětlení.

Pilot Dustin Maggard letěl ve výšce kolem deseti metrů a pořídil tyto virální fotografie. Řekl, že "nikdy nic takového neviděl". Ačkoliv to mohlo být cokoliv, rozhodně to pilota ani vědce nenechalo klidnými.

Pilot natočil tuto tajemnou rudou záři nad Atlantikem

Záhadná červená záře nad Atlantikem přiměla nejen vědce, ale také všechny internetové "badatele" hledat důmyslné odpovědi.

Pilot Dustin Maggard z kokpitu ve výšce necelých deset metrů nad oceánem spatřil a vyfotografoval záhadnou červenou záři. Ta se malebně rozplývala pod jeho letadlem.

"Neměli jsme tušení, na co se díváme," řekl. "Dělali jsme si legraci, že jsme uprostřed nějakého vojenského cvičení nebo nějaké mimozemské invaze."

Jakmile se fotografie a krátké video dostaly na internet, začaly nejrůznější dohady, co by to vlastně mohlo být.

Expert podal nečekané vysvětlení

Teorie se pohybovaly od výbuchu podmořské sopky, přes UFO až po nejpopulárnější teorii: další dimenze zvaná "The Upside Down" známá ze seriálu "Stranger Things".

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Neil Jacobs, odborník na modelování počasí, však uvedl nejpravděpodobnější vysvětlení. I to je však samo o sobě poměrně atypické. "Byly to komerční rybářské lodě, které lovily pacifické saury pomocí velmi jasných červených soustav LED světel." Takové lodě totiž přesně tento typ ryb přitahuje.

Jacobs zadal polohu a datum letu na stránkách globalfishingwatch.org a mohl si prohlédnout rybářská plavidla podle jména. Na videu je vidět, jak jedno plavidlo zřejmě zapíná červená světla.

"Můžete je vidět doslova z vesmíru," řekl Jacobs.

Záře je vidět dokonce i z Mezinárodní vesmírné stanice. Pokud byste si mysleli, že na červeně svítících fotografiích je něco podezřelého, měli byste pravdu.

Podle tohoro významného odborníka na modelování počasí a také mnoha dalších jsou záhadná červená světla skutečně LED panely.

Vysvětlení této záhady se tak nakonec zdá být o něco méně děsivé, než se původně předpokládalo.

Nejde ani o neznámou mimozemskou rasu, která by přišla zničit všechny lidi, ani to není velká vládní kamufláž, které máme podlehnout. Jde o obyčejný rybolov a jak se zdá, někdy i ten stačí k tomu, aby z něj lidé udělali senzaci.

