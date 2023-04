Svět je plný záhadných přírodních jevů. Vloni v létě se odborníci snažili vysvětlit podivnou červenou záři nad Tichým oceánem. Podobné typy záře, známé i jako neobvyklá noční světla (UNL), pozorují námořníci a piloti již řadu let. Tuto fotografii pořídil pilot nad Pacifikem. Uhádli byste, co to je?

Ač se čas od času objeví různé, většinou namodralé záře, tato loňská, letní, byla jiná. Většinou se jedná o tak zvané UNL, poměrně známý jev, jeho přesná příčina je dosud záhadou. Pro tuto červenou záři však nakonec odborníci vysvětlení našli.

Laikovi by se mohlo zdát, že buď začíná, anebo končí den letními červánky. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Teorie sledujících jsou rozmanité

Fotografii zveřejnil vloni 1. srpna pilot letící nad Tichým oceánem. A jeho fotka se stala velmi populární na sociálních sítích. Spolu s udivenými obdivnými komenty se samozřejmě objevilo hned několik zajímavých teorií, co by za touto rudou září mohlo být…

Mezi komentujícími se objevily názory jako pád rakety z vesmíru, mimozemšťané, anebo dokonce nové vesmírné technologie. Pro mnohé sledující byla červená světla jako ze sci-fi seriálu Stranger Things a tvrdili, že by se na místě mohl otevírat portál do jiné dimenze. Někteří zase tušili výbuchy podmořské sopky, inspirovaní loňskou událostí v Tonze, kde erupce vytvořily na moři nové pevniny.

Vědci znali odpověď

Tentokrát však spekulace nebyly na místě, protože vědci přišli s jednoznačným vysvětlením. Stanice CNN tehdy oslovila Neila Jacobse, odborníka na modelování počasí. A jeho odpověď je opravdu překvapující.

Jedná se totiž o rybářské lodě! Jak Jacobs vysvětlil, regionální rybářské lodě v Pacifiku používají na svých člunech červená světla, aby přilákaly saury, neboli makrely. Tyto populární ryby se totiž nechají touto frekvencí světla přilákat, takže rybáři mají bohatší úlovek. Aby Jacobsova teorie byla nevyvratitelná, vědec dokonce pro CNN porovnal polohu rybářských lodí s dráhou letu letadla, z něhož pilot záběry pořídil. Skutečně zde panovala shoda, takže se ukázalo jako velmi pravděpodobné, že pilot skutečně viděl rybáře při jejich rutinní práci.

Jiné záře…

Tento úkaz je tedy něco jiného než běžné přírodní anomálie a světla, která obvykle známe. Většinou se jedná o UNL, tedy záře způsobené kombinací několika faktorů, včetně bioluminiscenčního planktonu, blesků a magnetického pole Země.

Bioluminiscenční plankton jsou drobné organismy, které vyzařují světlo prostřednictvím chemické reakce ve svých tělech, což vytváří ve vodě krásnou záři. Když je voda neklidná, tedy ať už díky vlnám nebo pohybu mořských živočichů, plankton uvolňuje své světlo a vytváří ohromující podívanou. K obvyklým UNL přispívají i blesky, které mohou osvětlit oblohu a vytvořit záři viditelnou na kilometry daleko. Anebo magnetické pole, které při interakci s částicemi ze Slunce vytváří polární záře.

Tentokrát to ale byli rybáři a makrely. Uhádli jste?

