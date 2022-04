V Iráku bylo objeveno záhadné rudé jezero. Barvu by mohla způsobovat krev

Rudá barva vody bývá způsobena zvláštním mikroorganismem.

Od chvíle, co Google Earth začal přinášet 3D obrazy naší planety vytvořené na základě satelitních snímků, internetoví uživatelé si povšimli řady přírodních zvláštností, o kterých svět dosud netušil. Zatímco některé se dají vědecky snadno vysvětlit, jiné představují dosud nevyřešenou záhadu. Jako například jedno irácké jezero, které se na určitou dobu rozzářilo sytou, tmavě rudou barvou.

Vodních ploch se na předměstí iráckého města Sadr nachází více, jen jedna z nich se ale načas zbarvila do tajemné červené barvy. Bohužel k fenoménu došlo v době, kdy v Iráku zuřila válka, takže nebylo snadné k jezeru vyslat vědecké týmy, které by místní vodu prošetřily. O příčinách zbarvení se mohlo jen spekulovat.

Na satelitním snímku vypadalo rudé jezero opravdu strašidelně, jelikož ostře kontrastovalo se šedivou městskou zástavbou a modrými hladinami sousedních vodních ploch. Působilo dojmem, jako by do něj snad někdo vylil hektolitry krve.

Neukáznění řezníci?

Jakkoli se tato myšlenka zdá být nereálná, britský list Time nevyloučil, že krev v zabarvení vody opravdu mohla hrát roli. V okolí se totiž podle jeho zdroje nachází množství jatek, jejichž zaměstnanci se neobtěžují vylévat krev zabitých zvířat do kanalizace, ale vypouštějí ji rovnou do jezera. Teorie má ovšem trhlinu - krev na vzduchu nevydrží dlouho krásně temně rudá; vodní hladina poznamenaná krví by byla spíš nahnědlá než červená.

Pravděpodobněji se proto jeví spekulace, že jezero bylo znečištěno nějakou chemikálií nebo se v něm rozmnožily mikroorganismy známé pod latinským názvem Dunaliella salina.

Stačí sůl a bakterie

Tyto bakterie prokazatelně zbarvily do ruda jezero Urmia v Iránu, které na rozdíl od toho iráckého prozkoumáno bylo. K fenoménu dochází v letních měsících, kdy se voda odpařuje a v jezeře se koncentrují soli. Bakterie v prostředí se silnou salinitou začnou vylučovat látku bakteriorhodopsin, která je zbarví dočervena. Stačí, aby se mikroorganismy přemnožily, a červená bude celá hladina.

O íránském jezeru pojednává anglický dokument:

Je tedy možné, že bakterie Dunaliella salina stály i za změnou barvy jezera v Sadru. Odpovídal by tomu i fakt, že šlo o změnu dočasnou - dnes je místní voda opět čirá a odráží barvu blankytného nebe. Někdejší záhadu pamatuje jen jediný dochovaný snímek z Google Earth.

