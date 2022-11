Rudé moře vyplavilo podivné monstrum. Připomíná vetřelce ze slavného filmu

Tereza Malá

Foto: Wikimedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1659003

Pro ty, kdo se nepotápějí, je obecně podmořský svět jedním velkým tajemstvím. Mnoho neznalých lidí má z tohoto světa respekt a dokonce věří, že se zde vyskytují jakési příšery. Faktem je, že podvodní svět nemáme ani zdaleka prozkoumán. A navíc se čas od času objeví vskutku prazvláštní tvor.

Na Sinaji, nedaleko beduínského městečka Dahab, leží lokalita Gabr-el Bint, dostupná pouze na velbloudech anebo potápěčskou lodí. Jednodenní safari jsou na místo pořádána denně, proto místní potápěče jen málokdy překvapí něco, co by zde ještě neviděli.

I přesto však Rudé moře na Gabr el Bintu vyplavilo něco, co lze jen stěží identifikovat. Podivný tvor vypadal podobně jako skřet anebo vetřelec!

Podivný tvor z moře

Se zvláštním objevem se pochlubila na sociálních sítích devětatřicetiletá Andrea Jud, podle níž podivné stvoření neznámého původu připomíná skřeta z Pána prstenů. Fotku sdílela ve facebookové skupině pro identifikování mořských živočichů poté, co na mrtvého děsně vypadajícího tvora narazila na Gabr el Bint a nechala se slyšet, že „vypadalo to opravdu mrtvě, kůži to mělo suchou, tmavě šedou a skvrnitou. Mělo to výraznou hlavu s otevřenými ústy, ve kterých byly ostré zuby. Vzadu na hlavě byl otvor, který by se dal považovat za uši, ale mohly to být také žábry. Oči nešly vidět. Tělo bylo dlouhé a zaoblené, připomínalo mořského koníka. Překvapilo mě, jak to bylo velké, možná stejně jako moje paže, a hlava byla větší, než má pěst. Jako první mě napadlo, že to zemřelo příšernou smrtí,“ vypověděla.

Její příspěvek nezůstal bez komentáře a objevila se pod ním celá řada teorií.

Většina uživatelů nevěděla, jak tvora identifikovat. Někteří se nechali slyšet, že jde o malou lochnesku, Voldemorta nebo Demogorgona ze seriálu Stranger Things. Jiní v něm viděli rybu z čeledi murénovitých. Anebo je to snad žralok goblin, neboli žralok šotek, o němž je toto video?

Zdroj: Youtube

Má tvor co dělat s egyptskou mytologií?

Ač z fotografií lze jen těžko odvodit, o jakého tvora se jedná, můžeme si pomoci egyptskou mytologií. V té se totiž objevuje mýtické stvoření, pojmenované Set.

Set byl staroegyptský bůh, který byl patronem pouště, přírodních katastrof, cizinců a svárů a patřil mezi nejdůležitější a nejuctívanější bohy egyptského panteonu.

Kolem Seta existuje mýtus spojený s Osirem. Jde o příběh o spravedlivém králi, jehož žárlivý bratr ho zavraždí a uzurpuje si jeho trůn. Králův jediný tak osiří a když později dospěje, rozhodne se porazit svého strýce a získat trůn nazpět. Osiris byl egyptský bůh posmrtného života a Set byl Osirisův mladší bratr. Po tisíciletích strávených v bratrově stínu začal Set na Osiridovo postavení žárlit, a proto ho zavraždil, rozčtvrtil a jeho ostatky rozptýlil po celém Egyptě.

Ale ani navzdory zlovolné roli v mýtu o Osirisovi nebyl Set Egypťany ve skutečnosti považován za zlého. Byl spíše komplikovaný, stejně jako poušť, které vládl. Byl rtuťovitý, drsný, nelítostný a strašidelný. A jako i jiní bozi byl zobrazován se zvířecí hlavou a lidským tělem. Jenže lze jen těžko určit, jakému tvoru je Setova hlava podobná. Je to velbloud, nebo kůň, nějaký druh psa, nebo mravenečník?

Na dokument o Setovi se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Socha boha Seta.Zdroj: Catmando / Shutterstock

Set a jeho děsivá podoba

„Zvíře“ Set bývá zobrazováno jako zvíře s hlavou podobnou koňské a s hranatýma ušima. Je hubené, s dlouhýma nohama a rozvětveným ocasem, většinou černé nebo zrzavé.

Ač se většina historiků shoduje, že Set pravděpodobně neexistoval, mohl mít nějakého skutečného příbuzného.

Možná právě toho vyloveného z moře na Gabr el Bint u egyptského Dahabu.

