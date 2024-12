Externí autor 3. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Rozkošný chlapeček na fotce pochází z legendárního hereckého klanu a pochopitelně i z něj se stal herec, kterého diváci naprosto milují. Ztvárnil desítky rolí jak ve filmech, tak v seriálech. Kromě své profese nadevše miluje rybaření. Poznáte, o koho se jedná?

Slavný herecký klan

Roztomilý chlapec se narodil v Praze v roce 1946 a jeho otec patří mezi jedny z nejslavnějších herců vůbec. V mládí studoval na Státní konzervatoři v Praze a následně úspěšně absolvoval DAMU. To se psal rok 1974. Svoji hereckou kariéru začínal v divadle Ateliér, v Činoherním klubu a v Divadle Bez Zábradlí. Kromě divadla se také věnuje hraní v seriálech, filmech a dabuje.

Objevil se například v úspěšném filmu Konflíkáři, ve kterém se objevil po boku herečky Evy Holubové a dokonce ho v něm přejel vlak. „A ne jednou, protože se to točilo několikrát. Přede mnou to vyzkoušel kaskadér, ale když jsem si pak na ty koleje lehl, uvědomil jsem si, že zdaleka neměl vypouklé břicho jako já, a když se vlak blížil a já viděl, jak mu zespodu trčí všelijaká železa, byl jsem přesvědčený, že to nedopadne dobře," řekl pro Novinky.cz.

V posledních letech ho mohou diváci vidět hlavně v úspěšném seriál Ulice. Zatímco někteří herci do nekonečných seriálů jít nechtějí, on ani na okamžik neuvažoval, že by roli nevzal. „Ne, protože mě do Ulice nalákal režisér Dušan Klein, s nímž jsem už několikrát točil. Když mi roli nabídl on, neváhal jsem. O tom, že jsem nikdy nelitoval, svědčí, že tam jsem šestý rok," pokračuje.

Na svém kontě má mimo jiné filmy jako Dobří holubi se vracejí, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Obecná škola nebo Černí baroni. Za výše uvedený film Konflíkáři získal v roce 1997 cenu Českého lva. Ve volném čase nadevše zbožňuje rybaření. Byl členem rybářských expedic do Mongolska nebo Číny.

Jako rybář jezdí po celém světě

„Na největší rybu, kterou jsem chytil: sumce měřícího 2,18 metru. Vytáhl jsem ho předloni ve Španělsku na řece Ebro. Chvílemi jsem si myslel, že to budu muset vzdát. Byl jsem na loďce bez stříšky a bylo asi čtyřicet stupňů. Strávil jsem s ním několik hodin, a když jsem ho zdolal, pustil jsem ho," prozradil.

To ale neznamená, že by neměl rád rybaření tady v Česku. Dokonce má i několik oblíbených míst. „Na pstruhy mám nejraději horní tok Vltavy, od Vyššího Brodu k Rožmberku, miluji i Otavu od Annína po Žichovice. Na kapry jezdím na Lužnici, Berounku a na rybník Nový Kanclíř u Třeboně," prozradil.

Kromě rybaření je také náruživý cestovatel a občas zažil velmi nebezpečné chvíle. „V Gambii, v rovníkové Africe, nám jeden místní hoch nabídl, že nás dovede ke krokodýlům. Že se nemusíme bát, že jsou nažraní, a tak nejsou nebezpeční. Bylo to jezírko s asi padesáti krokodýly," rozpovídal se s tím, že až zpětně mu došlo, jak nebezpečný a neuvážený podnik to byl.

„Mám odtamtud nádherné fotky, ale až když jsem je prohlížel, tak mi došlo, že kdyby se nějaký z těch krokodýlů, kteří se tam ve vodě povalovali, pohnul, byl by tak rychlý, že bych neměl nejmenší šanci," dodal.

Má 3 syny a výchovu nechal na ženě

Herec je ženatý a má tři syny. „Všichni tři synové dostali, když byli malí, rybářské základy. Když byli větší, přestalo je to bavit. Třeba je to ke stáru ještě chytne a bude se jim to, co jsem je naučil, hodit," prozradil. Co se týče výchovy synů, tak to raději nechal na ženě. „Výchovu jsem nechal na své ženě, a udělal jsem dobře," doplnil.

Své soukromí si ale střeží a o manželce se prakticky vůbec nebaví. „Protože si to nepřeje. Je doktorka práv, a to je všechno, co vám o ní povím," odpovídá tajnůstkářsky. Podobně je na tom se svým mladším bratrem Janem. „Je normální. Mně je čtyřiašedesát, jemu přes padesát, takže na písku si už nehrajeme. Pokud spolu potřebujeme mluvit, tak si zavoláme," řekl.

Od třinácti let kouřil, ale této neřesti se na stará kolena zbavil a naučil se odpočívat. „Musím daleko víc odpočívat, než jsem kdy odpočíval. Před tím byl odpočinek u mě až na posledním místě. Jenže tělo a věk si to už bohužel vyžaduje" svěřil se pro Aha! Pokud stále netušíte, o koho se jedná, tak skvělý český herec a náruživý rybář se jmenuje Rudolf Hrušínský mladší.

