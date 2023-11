Externí autor 26. 11. 2023 20:07 clock 3 minuty video

Rudolf Hrušínský starší ve své době patřil k nejobsazovanějším a také nejznámějším českým hercům. Většina lidí si jej ale pamatuje spíše z jeho pozdějších snímků. Víte, jak umělec vypadal v mládí? O ženy rozhodně nemohl mít nouzi.

Rudolf Hrušínský starší se narodil 17. října 1920 v Novém Etynku do umělecké rodiny. Jeho otec, matka, a dokonce i jeho dědeček zářili na divadelních prknech, a tak bylo zcela jasné, že se bude herectví jednou věnovat i sám Rudolf. A propadl mu velmi brzy. Už jako malý se totiž objevil ve svých prvních divadelních rolích v kočovné společnosti svého dědečka.

Poté, co se přestěhoval do Prahy, se rozhodl studovat gymnázium. Protože ale věděl, že ve svém životě nechce dělat nic jiného než být hercem, studium brzy opustil a začal svou profesionální hereckou kariéru. A to v pouhých 15 letech.

Filmový vzestup

Když mu bylo sedmnáct, dostal první větší roli v melodramatu Lízin let do nebe. Hrušínský se rychle etabloval jako všestranný herec, jenž dokázal ztvárnit různorodé charaktery – od komediálních postav až po tragické hrdiny. Už na začátku 40. let patřil mezi naše nejobsazovanější herce a jeho sláva strmě stoupala vzhůru.

Přerušení činnosti

Po podepsání článku 2000 slov v roce 1968 čelil Hrušínský politické represi. V důsledku toho byl nucen na několik let opustit umělecký život. Tato situace mu znemožnila účinkování v řadě projektů a vedla ke ztrátě akademické pozice na DAMU​​. Plnohodnotně se mohl své práci herce věnovat až v roce 1977, když podepsal Antichartu.

Nejznámější role

Rudolf Hrušínský se objevil v mnoha a mnoha snímcích, mezi ty nejznámější ale patří například Postřižiny, Tajemství hradu v Karpatech anebo nesmrtelná komedie Vesničko má středisková. Mnozí filmoví kritici se však shodují, že vůbec nejlepší rolí, jakou kdy ztvárnil, byla postava doktora Karla Kopfrkingla v temném snímku Spalovač mrtvol.

Všemi milovaný

Rudolf Hrušínský byl oblíbený nejen mezi diváky, ale také mezi svými kolegy. Prakticky každý s ním rád spolupracoval a oceňoval jeho talent a zároveň přátelskou povahu. Spousta hvězd té doby patřila mezi jeho nejlepší kamarády včetně například herce Josefa Kemra. Toto přátelství ale nakonec skončilo dost nešťastně. Během jednoho jejich setkání Rudolf Hrušínský v žertu poplácal manželku Josefa Kemra po hýždích. Kemr se ale rozzlobil a po žárlivé scéně se svým nejlepším parťákem velké přátelství ukončil. Hrušínský se mu následně snažil několikrát omluvit, Kemr ale jeho omluvu nikdy nepřijal.

Velký fešák

Rudolf Hrušínský bezpochyby patřil k nejpopulárnějším českým hercům a jeho snímky si mnozí diváci s chutí pouštějí dodnes. Pravdou ale je, že jde většinou a snímky ze 70. a 80. let. Málokdo tedy ví, jak vůbec tento herec vypadal v mládí. A to je rozhodně škoda. Byl to totiž velmi pohledný sympaťák, za kterým se určitě otočila nejedna slečna. Co říkáte?

close info Profimedia zoom_in Rudolf Hrušínský a Jiřina Stránská na fotografii z roku 1938

Zde můžete vidět Rudolfa Hrušínského ve filmu z roku 1946 Pancho se žení. Poznali byste ho?

Zdroj: Youtube

