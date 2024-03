Jasmína Maurerová 1. 3. 2024 12:48 clock 4 minuty gallery

Kdo by čekal, že Rudolf Hrušínský nejmladší naváže na tradici slavného hereckého rodu, nejspíš zažil zklamání. Po Discopříběhu se člen velevážené rodiny rozhodl v herectví nepokračovat a ze světla reflektorů dočista zmizel. Co dělal od dob své největší slávy? A kdo je jeho utajovaná manželka?

Svět filmu ale Hrušínský zcela neopustil. Jen se namísto před křepčení kamerou usadil na židli ke stolu a začal psát scénáře. „Psát scénáře nebo i knihy mě lákalo odjakživa. Psaní vám dává neuvěřitelnou příležitost vytvářet nové světy a oživit je vlastními bytostmi. Jenom jsem si neuměl představit, že bych se dokázal něčemu tak dlouho věnovat, protože psaní vyžaduje neuvěřitelné soustředění a čas,” řekl před necelým rokem v rozhovoru pro idnes.cz.

Jenže pak už se nebylo takzvaně na co vymlouvat, přišel covid a nikdo neměl do čeho píchnout. Klid a čas najednou byly všude, a tak se stalo, že Hrušínský začal pracovat s nápadem, který už měl v hlavě dlouho. V roce 2023 tedy spatřil světlo světa nový seriál s názvem Agrometal.

Ten vysílala televize Prima a se scénářem pomáhal Hrušínskému jeho kamarád Karel Janák a také osobní zkušenosti a vzpomínky z dětství. Seriál se sice odehrává ve fiktivní vesnici Čertice, nicméně inspiraci čerpal tvůrce v Plané nad Lužnicí, kam jezdil jako malý.

“Seriál pojednává o chlapíkovi, který se svérázným způsobem pokusí splnit přání své manželky, což rozběhne sled komických situací. Naše ženy by se asi velmi divily, kdybychom jim začali plnit jejich přání po svém mužském způsobu,” zamýšlí se autor scénáře.

Iveta ho využila proti Štaidlovi

Když už je řeč o ženách, Rudolf Hrušínský nejmladší si své soukromí vždy bedlivě střežil, a tak dlouhou dobu ani nikdo nevěděl, zda někoho má. V roce 1993 každopádně prosákl na povrch jeho románek se zpěvačkou Ivetou Bartošovou. S tou se potkali na natáčení filmu Jaroslava Soukupa Svatba upírů a Hrušínský se do ní bezhlavě zamiloval.

"Bylo to fajn. Oba jsme ale věděli, že to nemá smysl. Rudla mi potom dokonce na dveře mého pokoje napsal rtěnkou: Miluji tě. Pak se už ale nikdy nic podobného neopakovalo. Byl to rozumný kluk a pochopil, že to byl jenom úlet," popsala zpěvačka aférku ve své knize Neměla jsem se narodit.

Iveta Bartošová v knize přiznala i to, že radovánky s Hrušínským si dopřávala hlavně proto, že chtěla dělat naschvály Ladislavu Štaidlovi. "Udělala jsem to kvůli sobě. Aby přežilo moje ego a abych v sobě jako ženská měla ještě trochu hrdosti," napsala její pohled na věc Bartošová.

Hrušínský nyní čelí nepříjemné konfrontaci v podobě VOYO originálu, který nese název Iveta. Michal Samir se rozhodl příběh slavné zpěvačky, který skončil ohromnou tragédií natočit a samozřejmě Hrušínský nejmladší tam nemůže chybět. V seriálu ho ztvárňuje mladý nadějný herec Oskar Hes. Jak na to celé nahlíží?

“Oskar patří k nejlepším hercům své generace, takže věřím, že mě hraje dobře. Znám se s ním, a tak mám určité podezření, že mě zahraje líp, než bych se zahrál já sám. Ale asi se nepodívám,” komentuje počin bývalý herec. O to, jak ho tvůrci vypodobní prý neměl strach. Samirovi věřil, a kromě Hese patří mezi jeho oblíbence i Anna Fialová, která hrála právě Ivetu.

Utajená svatba v Itálii

Člen slavného rodu se také v jedné etapě uklidil do Španělska, kde si otevřel bar. Pobýval tam celý jeden rok. Ačkoliv se pak vrátil do Prahy, cestovat nepřestal. Jak sám tedy zmínil, je velká náhoda a hra štěstěny, že potkal svou současnou manželku.

“Přestože manželka taky hodně cestuje, potkali jsme se v Praze a já zjistil, že zbytek života chci trávit raději s ní než někde v jihoamerických džunglích,” rozpovídal se Hrušínský, který jinak o svém soukromí vůbec nemluví.

V roce 2015 se jim tedy podařilo ututlat veselku, která se odehrála v Itálii. Páreček chtěl skromný obřad, a proto, že jeho paní, dnes už Martina Hrušínská, má k Itálii velice kladný vztah a Hrušínský tam má část rodiny, volba byla jasná.

Obyčejný obřad následovala obyčejná návštěva restaurace, kde se i sám hospodský divil, že si novomanželé nezavolali dopředu o větší servis. „To jste mi měli říct, spustil, to bych se připravil. My ho uklidňovali, že právě takhle se nám to líbí,” uzavřela celou věc paní Hrušínská.

Zdroje: idnes.cz, blesk.cz, prozeny.cz